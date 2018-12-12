«Россия 24» выдала за робота Бориса ряженого в детский костюм танцора

Источник: ШоуРоботы.рф

В день открытия форума на сцене выступил робот Борис, который рассказал о своих навыках и попытался станцевать под трек группы Little Big Skibidi.

В сюжете упоминается, что посетители форума могут посмотреть на «самых современных роботов», после чего показано выступление робота Бориса.

Однако позже репортаж удалили с YouTube и загрузили новую версию репортажа с названием «Самый современный робот Борис с русским человеком внутри». При этом на самом форуме во время выступления Бориса никто не заявлял о том, что на сцене находится настоящий робот.

Также автор материала на TJournal нашел магазин, в котором вероятно и был куплен костюм. Так, в описании костюма «Робот Алеша» указывается, что он создает «почти полную иллюзию, что перед вами настоящий робот» и «визуально кажется, что наш робот, подобно роботу Asimo, ходит слегка присев». Сделан этот костюм из двухмиллиметрового АБС-пластика и полистирола.