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11:47 (мск), источник: Mail Новости

Кто придумал Конституцию: интересные факты о документе

12 декабря в России отмечают День Конституции. Ей исполняется 25 лет. Рассказываем, кто сочинил первую в мире конституцию, в какой стране она самая длинная, и какая из постсоветских стран первой приняла Основной закон.

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Самая старая конституция

В 1877 году французский вице-консул в Басре Эренст де Сарзек провел раскопки древнего шумерского города Гирсу. Теперь это город Телло в Ираке. Археологу-любителю удалось найти огромное количество шумерских текстов, в том числе древних законов.

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Благодаря находкам ученые установили, что царь Уруинимгина, правивший шумерским государством Лагаш в 2319 — 2311 годах до нашей эры, придя к власти, провел масштабную реформу. Были уменьшены налоги, перераспределены земли и установлены обязанности разных ветвей власти. Законы Уруинимгины считаются первым сводом правил для государственной власти.

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В древнем мире действовали различные кодексы и сборники законов, ставшие прообразами современных конституций. Например, вавилонский кодекс Хаммурапи, законы Солона и Клисфена в Афинах или «Большая Ретра» в Спарте — устная конституция, появившаяся в 8 веке до нашей эры.

Первая Коституция современного типа

Первой конституцией в современном смысле является Конституция США. Она была ратифицирована штатом Делавэр 7 декабря 1787 года. В документе установлено разделение властей и компетенция каждой из них. Когда Конституция США вступила в силу, в стране проживало всего 4 млн человек.

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В Европе первой была Конституция Речи Посполитой, принятая 3 мая 1791 года. Спустя четыре месяца была принята и Конституция Франции. Они обе просуществовали очень недолго. Речь Посполитая пережила раздел страны, а во Франции продолжились революционные события.

Самая длинная и самая короткая конституции

Самая длинная конституция в мире действует в Индии. Она включает 395 статей, 12 крупных приложений и 83 поправки. В документе 117 369 слов в версии на английском языке.

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Самой короткой конституцией является Основной закон США. В нем всего 4400 слов.

Первая конституция постсоветского пространства

На постсоветском пространстве первую конституцию приняли в Туркмении. Это произошло 18 мая 1992 года. Спустя месяц новую конституцию приняла Эстония, а в конце года — Литва и Узбекистан.

Последней из постсоветских стран новую конституцию утвердила Украина — Верховная Рада приняла ее в конце июня 1996 года.

Страны, в которых нет конституции

Без формальной конституции живет Израиль, хотя попытки принятия Основного закона продолжаются с момента объявления независимости. Роль конституции в Израиле выполняют Основные законы Израиля — о кнессете, правительстве, президенте, свободе человека и свободе деятельности.

Похожая ситуация и в Великобритании. Конституция Соединенного Королевства представляет собой совокупность законов, прецедентов и конституционных обычаев страны. То же касается и Новой Зеландии, которая долгое время была колонией Великобритании и переняла ее обычаи.

Нет единого Основного документа в Канаде, Сан-Марино и некоторых других странах. А вот в Саудовской Аравии конституцией страны объявлен Коран.

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