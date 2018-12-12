Кто придумал Конституцию: интересные факты о документе

Самая старая конституция
В 1877 году французский вице-консул в Басре Эренст де Сарзек провел раскопки древнего шумерского города Гирсу. Теперь это город Телло в Ираке. Археологу-любителю удалось найти огромное количество шумерских текстов, в том числе древних законов.
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Благодаря находкам ученые установили, что царь Уруинимгина, правивший шумерским государством Лагаш в 2319 — 2311 годах до нашей эры, придя к власти, провел масштабную реформу. Были уменьшены налоги, перераспределены земли и установлены обязанности разных ветвей власти. Законы Уруинимгины считаются первым сводом правил для государственной власти.
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В древнем мире действовали различные кодексы и сборники законов, ставшие прообразами современных конституций. Например, вавилонский кодекс Хаммурапи, законы Солона и Клисфена в Афинах или «Большая Ретра» в Спарте — устная конституция, появившаяся в 8 веке до нашей эры.
Первая Коституция современного типа
Первой конституцией в современном смысле является Конституция США. Она была ратифицирована штатом Делавэр 7 декабря 1787 года. В документе установлено разделение властей и компетенция каждой из них. Когда Конституция США вступила в силу, в стране проживало всего 4 млн человек.
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В Европе первой была Конституция Речи Посполитой, принятая 3 мая 1791 года. Спустя четыре месяца была принята и Конституция Франции. Они обе просуществовали очень недолго. Речь Посполитая пережила раздел страны, а во Франции продолжились революционные события.
Самая длинная и самая короткая конституции
Самая длинная конституция в мире действует в Индии. Она включает 395 статей, 12 крупных приложений и 83 поправки. В документе 117 369 слов в версии на английском языке.
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Самой короткой конституцией является Основной закон США. В нем всего 4400 слов.
Первая конституция постсоветского пространства
На постсоветском пространстве первую конституцию приняли в Туркмении. Это произошло 18 мая 1992 года. Спустя месяц новую конституцию приняла Эстония, а в конце года — Литва и Узбекистан.
Последней из постсоветских стран новую конституцию утвердила Украина — Верховная Рада приняла ее в конце июня 1996 года.
Страны, в которых нет конституции
Без формальной конституции живет Израиль, хотя попытки принятия Основного закона продолжаются с момента объявления независимости. Роль конституции в Израиле выполняют Основные законы Израиля — о кнессете, правительстве, президенте, свободе человека и свободе деятельности.
Похожая ситуация и в Великобритании. Конституция Соединенного Королевства представляет собой совокупность законов, прецедентов и конституционных обычаев страны. То же касается и Новой Зеландии, которая долгое время была колонией Великобритании и переняла ее обычаи.
Нет единого Основного документа в Канаде, Сан-Марино и некоторых других странах. А вот в Саудовской Аравии конституцией страны объявлен Коран.
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