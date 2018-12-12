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12:12 (мск), источник: Lenta.Ru

Япония нарекла 2018 год «катастрофой»

Япония избрала иероглиф, описывающий 2018 год, им стал 災 (sai), означающий «катастрофу» или «бедствие». Об этом сообщает Japan Today.

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Источник: AP 2018

Японский фонд проверки знания японских иероглифов кандзи провел опрос, согласно которому 10,8 процента от 193,2 тысячи респондентов назвали символом уходящего года «катастрофу». Второй по популярности иероглиф — 平 (hei), означающий «мир», он получил более 16 тысяч голосов.

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Кандзи 災 многие выбрали потому, что в 2018 году на Японию обрушились несколько стихийных бедствий: тайфун, землетрясение и аномальная жара. В результате природных катаклизмов погибли сотни японцев. Кроме того упоминаются и скандалы с мошенничеством, связанным с криптовалютой, злоупотреблением полномочиями в мире спорта, а также махинации Министерства финансов с документами о продаже земли.

Фонд проводит подобные опросы ежегодно с 1995 года. В 2017-м символом года стал иероглиф 北 — «север».

В сентябре на Японию обрушился сильнейший с начала столетия тайфун. Он оставил без электричества более 1,5 миллиона домов и привел к смерти 11 человек. В том же месяце землетрясений на острове Хоккайдо вызвало оползень, погибли семь, пропали без вести еще 30 человек.

Кроме того, в 2018 году власти страны зафиксировали смерть человека от воздействия радиации, излучаемой от АЭС «Фукусима» после аварии в 2011 году.

В июле рекордная жара в Японии привела к смерти более 40 человек, десятки тысяч попали в больницы.

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