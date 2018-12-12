Как выглядит живописное озеро с замерзшими пузырьками внутри
Удивительное природное явление.
Удивительное природное явление.
В канадской провинции Альберта на реке Северный Саскачеван находится озеро Эйбрахам. Летом это вполне обычный водоем, но зимой сюда стремятся толпы туристов и фотографов, чтобы запечатлеть необычное явление — под слоем льда виднеется чернеющая глубина, а сам он покрыт тысячами белоснежных замерзших пузырьков.
Озеро Эйбрахам — искусственное, оно появилось в 1972 году при возведении плотины. Водоем, созданный для сбора весенних вод, получился немаленьким — его площадь составляет 53,7 километров, максимальная длина достигает 32 километров, а ширина — чуть больше 3 километров. Озеро Эйбрахам является крупнейшим водоемом в Национальном парке Кутеней.
Свой насыщенный синий цвет озеро получило благодаря особому химическому составу воды, а вот пузырьки — результат жизнедеятельности растений на дне водоема. Ученые выяснили, что растения круглый год вырабатывают метан, который в виде пузырьков поднимается на поверхность, но с приходом зимы и холодов метан по пути замерзает, образуя необычный узор на поверхности озера.
На самом деле, такие явления не редкость: подобную картину можно наблюдать во многих озерах Канады, США и России. Но обычно пузырьки не видно
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