Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Секрет сохранения должности скандальной чиновницы раскрыт
Под землей обнаружена неизвестная жизнь
Меган Маркл решила рожать под гипнозом
Алла Пугачева в стильном мини произвела фурор на вечеринке
5 секретов, как сделать дешевую кухню дорогой
Прокуратура составила психологический портрет коррупционера В Генпрокуратуре составили психологический портрет типичного коррупционера
Дочь Дмитрия Тарасова растет его копией
Меган Маркл решила рожать под гипнозом
У француженки из-за краски для волос деформировалось лицо
Ученые выделили пять типов алкоголиков
Украинские танки вошли в города Донбасса на границе - СМИ
СМИ: РФ испытывает новый атомный подводный крейсер
Кремль сделал заявление после слов Порошенко «Это война»
В России отменяют трудовые книжки
74-летняя отшельница Лыкова получит припасы, гранаты фрукты и пса
"Господин Путин, это война": Заявление Порошенко
Командир задержанных в РФ украинских кораблей сделал заявление
Новое решение Путина по пенсиям: продлил заморозку
Фоторепортажи
20Кто убил Кеннеди
22Северокорейская угроза
13:01 (мск), источник: Mail Новости

Как выглядит живописное озеро с замерзшими пузырьками внутри

Удивительное природное явление.

Наверх

В канадской провинции Альберта на реке Северный Саскачеван находится озеро Эйбрахам. Летом это вполне обычный водоем, но зимой сюда стремятся толпы туристов и фотографов, чтобы запечатлеть необычное явление — под слоем льда виднеется чернеющая глубина, а сам он покрыт тысячами белоснежных замерзших пузырьков.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Озеро Эйбрахам — искусственное, оно появилось в 1972 году при возведении плотины. Водоем, созданный для сбора весенних вод, получился немаленьким — его площадь составляет 53,7 километров, максимальная длина достигает 32 километров, а ширина — чуть больше 3 километров. Озеро Эйбрахам является крупнейшим водоемом в Национальном парке Кутеней.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Свой насыщенный синий цвет озеро получило благодаря особому химическому составу воды, а вот пузырьки — результат жизнедеятельности растений на дне водоема. Ученые выяснили, что растения круглый год вырабатывают метан, который в виде пузырьков поднимается на поверхность, но с приходом зимы и холодов метан по пути замерзает, образуя необычный узор на поверхности озера.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

На самом деле, такие явления не редкость: подобную картину можно наблюдать во многих озерах Канады, США и России. Но обычно пузырьки не видно из-за снега, который покрывает поверхность водоема, а вот озеро Эйбрахам находится в очень удачном регионе — осадки там бывают редко, а потому пузырьки метана с их причудливым узором можно наблюдать практически всю зиму.

Во время загрузки произошла ошибка.

Читайте также:

Путин призвал выяснить причины отмены рэп-концертов
В России разрешили бесплатно рыбачить
Япония нарекла 2018 год «катастрофой»
В США установили новогоднюю елку в яму на дороге
Кто придумал Конституцию: интересные факты о документе
Женщине вернули кольцо, которое она уронила в унитаз 9 лет назад
«Спартак» выпустил календарь без Глушакова, Ещенко и Комбарова
Спорт
Фабрика звезд: как Загитовой удержаться на вершине Доминирование Евгении Медведевой закончилось олимпийским золотом Алины Загитовой, а та уже уступает по сложности программы и проигрывает на турнирах японке Рике Кихире
Hi-Tech
Google могут заблокировать в России Роскомандзор может выпустить новый закон специально для блокировки поисковика.
Авто
Отмена «бесплатных 20 км/ч»: известна позиция ГИБДД В ГИБДД поддерживают идею об отмене порога в 20 км/ч, но сделать это необходимо только после «ревизии улично-дорожной сети»
Кино
Петросян пришел на «Голубой огонек» с Бузовой Певица и звезда «Дома 2» проанонсировала «необычную коллаборацию» с 73-летним юмористом
Недвижимость
Названы курорты с самым дешевым жильем на новогодние праздники
Эта крошечная мебель поражает воображение. Ее делают в Туркмении
Названы главные страхи арендаторов жилья
Стала известна стоимость аренды квартиры в Москве на Новый год
Дети
Виктория Лопырева: «Я жду первенца» Модель подтвердила, что беременна и показала округлившийся живот (фото)
Леди
14 самых нарядных платьев на Новый год дешевле 1000 рублей До Нового года остается все меньше времени – пересчитать уже можно по пальцам на руках – твоих и бойфренда
Все о ремонте
Где хранить то, что нужно скрыть
5 мифов о скандинавском стиле, в которые мы верим
Сливаем воду, освобождаем розетки. Какие дела в доме нужно сделать к зиме?
Обои на кухне: за и против
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь