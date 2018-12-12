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13:40 (мск), источник: N + 1

Еда из одной тарелки помогла людям быстрее договориться

Те, кто ел начос из одной тарелки, быстрее пришли к соглашению.

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Источник: CC0/StockSnap

Американские ученые выяснили, что совместный прием пищи из общего блюда повышает кооперацию среди людей. Для этого они провели два эксперимента, в ходе которых незнакомым людям нужно было прийти к соглашению во время трапезы: при этом закуски были либо общие, либо отдельные у каждого. Оказалось, что еда из общей тарелки заставляет людей (причем даже незнакомых) быстрее приходить к соглашению. Статья готовится к публикации в журнале Psychological Science, а с препринтом можно ознакомиться на сайте Чикагского университета.

Совместное потребление пищи во многом зависит от культурных особенностей вовлеченной компании. К примеру, в индийской и китайской традиции достаточно часто едят, накладывая еду из общих тарелок, в то время как во Франции чаще едят раздельно.

Потребление пищи из одной тарелки требует кооперации: каждый участник трапезы должен беспокоиться не только о том, чтобы поесть самому, но и о том, чтобы еды хватило остальным.

Кэйтлин Вулли (Kaitlin Woolley) из Корнеллского университета и Эйлет Фишбах (Ayelet Fishbach) из Чикагского университета предположили, что повышенная кооперация при разделении блюд за трапезой может повысить и кооперацию по другим вопросам: например, если во время совместного обеда проходит бизнес-встреча. Для этого они провели три эксперимента.

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В первом эксперименте приняли участие 200 студентов, которых разделили на пары так, чтобы в паре люди не были друг с другом знакомы. Добровольцев посадили за стол и предложили им мексиканскую закуску — начос и сальсу: половина пар получила по тарелке закуски каждый, а вторая половина пар — одну общую тарелку с соусом и чипсами. Во время трапезы участникам дали задание согласовать почасовую оплату для работников предприятия во время забастовки: выбрать сумму в промежутке от 10 до 11 долларов. При этом одному участнику необходимо было голосовать за понижение (он представлял менеджеров), а второму — за повышение (этот участник представлял профсоюз). Говорить участникам было нельзя (предложение записывалось на бумажке и показывалось другому участнику), а к соглашению приходили в том случае, если предложения были равны или если предложение «менеджера» превышало предложение «профсоюза» (в этом случае зарплату вычисляли по среднем между двумя предложенными суммами). В случае, если соглашение не было достигнуто к 22 ставке, зарплату устанавливали по предложению «менеджера». Кроме того, каждая последующая попытка договориться приводила к денежным потерям для предприятия: обоим сторонам, поэтому, было выгоднее не только получить оптимальную зарплату, но и договориться как можно скорее.

Ученые выяснили, что еда из одной тарелки помогла участникам договориться быстрее: в среднем на то, чтобы прийти к соглашению, они тратили на пять попыток меньше, чем те, кто ел из собственных тарелок.

При этом повышенная кооперация также позволила им сократить убытки: гипотетическое предприятие, судьба зарплаты работников которого решалась участниками, которые ели из одной тарелки, потеряло на 1,5 миллиона долларов меньше.

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Во втором эксперименте приняли участие 104 человека, которым необходимо было решить вариацию «дилеммы заключенного». Каждый человек из пары представлял свою авиакомпанию, которой необходимо было установить цены на авиаперелеты, а от их решения зависела прибыль. Вариантов было два (стандартная цена на авиабилет и цена со скидкой), при этом выбор каждого ценового плана приводил к разной прибыли: к примеру, в случае, если одна компания выберет цену со скидкой, а вторая — стандартную, первая получит семь миллионов прибыли, а вторая — только три. При этом выбор стандартного плана цены каждой компанией приводил к равной прибыли в пять миллионов: долю выбора такого плана исследователи использовали в качестве основного фактора кооперации. Всего участникам необходимо было совершить 20 переговоров, в конце каждого из которых один участник узнавал, какой план выбрал другой и мог изменить свое решение соответственно. В качестве еды участникам предлагали либо один пакет с крекерами-рыбками на двоих, либо по одному небольшому пакетику каждому.

Проанализировав результаты второго эксперимента, ученые выяснили, что разделение еды между участниками повышает долю выбора стандартного плана на 20,4 процента (то есть повышает кооперацию между двумя участниками).

Наконец, в третьем эксперименте ученые решили проверить, как разделение пищи влияет на кооперацию между малознакомыми людьми с одной стороны и между друзьями — с другой. Для этого они повторили первый эксперимент с участием 240 людей, разделенных на пары: участники одной половины пар были незнакомы друг с другом, а участники другой были хорошими друзьями. В качестве закуски участникам вновь предложили крекеры.

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Как и в первом эксперименте еда из одной тарелки повышала кооперацию: те, кто ел из одной тарелки, тратили на установление зарплаты на три раунда меньше. Кроме того, пары друзей, которые ели крекеры из одной тарелки, тратили на один раунд меньше, чем незнакомцы, которые ели из одной тарелки.

Авторы работы пришли к выводу о том, что кооперация, необходимая для того, чтобы есть еду из одной тарелки, влияет на кооперацию в других вопросах, которые могут обсуждаться во время трапезы. Причем работает это не только для друзей, между которыми и так наблюдается высокий уровень согласия, но и для незнакомцев.

Ранее ученые показывали, что для того, чтобы достичь кооперации, участникам переговоров нужно избавиться от иерархии: ее наличие приводит к тому, что люди дольше договариваются, при этом саботирует результат тот, кому необходимо подчиняться.

Елизавета Ивтушок

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