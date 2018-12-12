Почему вымерли мегалодоны: ученые предложили неожиданный ответ

Исследователи предполагают, что в действительности речь может идти даже не об одной сверхновой (при том что одна из них была особенно близкой к нам и мощной) — в результате этих явлений Земля подверглась космическому излучению, которое могло стать причиной вымирания морской мегафауны в конце плиоцена — начале плейстоцена. Обычно же то вымирание крупных морских животных, в том числе мегалодонов (гигантских древних акул), связывали с изменением климата.

В качестве оснований для данной гипотезы исследователи приводят залежи изотопов железа 60Fe в морском дне. Железо-60 — это радиоактивный изотоп с периодом полураспада примерно в 2,6 млн лет. Это означает, что 60Fe, сформировавшиеся вместе с Землей приблизительно 4,54 млн лет назад, не могли сохраниться. Те же 60Fe, что сейчас присутствуют на Земле, прибыли сюда, по всей видимости, от сверхновых, полагают ученые.

Сами по себе 60Fe не могли сыграть роль в вымирании, однако они прибыли на Землю вместе с мюонами (неустойчивыми элементарными частицами с отрицательным электрическим зарядом и спином ½), которые — в больших количествах — могут представлять опасность для живых существ. Мюоны проходят через нас постоянно, и обычно совершенно безвредно, однако в большом количестве данные частицы могут повышать риск возникновения мутаций и рака. Причем чем крупнее существо, тем выше шанс развития данных мутаций — просто потому, что у более крупных организмов имеется большее число клеток, с которыми могут взаимодействовать мюоны.

Таким образом, как предполагают ученые, одна или несколько вспышек сверхновой могли в итоге стать причиной вымирания крупных животных, живших в плиоцене, в частности мегалодонов.

Свидетельства происходивших сверхновых в нашем участке Вселенной ученые находят и в Местном пузыре — области разреженного газа неправильной формы, расположенной на протяжении примерно 300 световых лет и сформированной в результате ряда данных вспышек; наша Солнечная система проходит через Местный пузырь в течение последних пяти или 10 млн лет.