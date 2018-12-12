Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Литва начала угрожать санкциями за Азов и нарвалась на ответ РФ
Убийственный Пенициллин: США «оценили» новое российское оружие
Меган Маркл решила рожать под гипнозом
Лариса Гузеева в золотой тунике восхитила поклонников
5 секретов, как сделать дешевую кухню дорогой
Мальчик с ягуарамиИстория Тьяго, умеющего жить с хищниками
Невролог назвал «страшные» симптомы, которых все напрасно боятся
Как красиво одеть ребенка на Новый год и не разориться
20 фото, которые помогут снять стресс
Медики отказали умирающему пенсионеру, приехавшему не на скорой
ВСУ начинает наступление, техника уже входит в Донбасс на границе
СМИ: РФ испытывает новый атомный подводный крейсер
Шоу, которое раньше смотрели все, стало никому не нужно
Смешные надписи на русском, найденные в кино США
74-летняя отшельница Лыкова получит припасы, гранаты фрукты и пса
"Господин Путин, это война": Заявление Порошенко
Командир задержанных в РФ украинских кораблей сделал заявление
Новое решение Путина по пенсиям: продлил заморозку
Фоторепортажи
14Национальные костюмы на «Мисс Вселенная»
11Вся жизнь — тюрьма: почему корейцы мечтают попасть в заключение
13:26 (мск), источник: Популярная механика

Почему вымерли мегалодоны: ученые предложили неожиданный ответ

Ученые предложили необычное объяснение крупному вымиранию животных, произошедшему около 2,6 миллиона лет назад. Согласно гипотезе исследователей, виновата в вымирании вспышка сверхновой — примерно в 150 миллионов световых лет от Земли.

Наверх

Исследователи предполагают, что в действительности речь может идти даже не об одной сверхновой (при том что одна из них была особенно близкой к нам и мощной) — в результате этих явлений Земля подверглась космическому излучению, которое могло стать причиной вымирания морской мегафауны в конце плиоцена — начале плейстоцена. Обычно же то вымирание крупных морских животных, в том числе мегалодонов (гигантских древних акул), связывали с изменением климата.

Новость
Ученые выяснили, как выглядели «морские чудища» времен динозавров

В качестве оснований для данной гипотезы исследователи приводят залежи изотопов железа 60Fe в морском дне. Железо-60 — это радиоактивный изотоп с периодом полураспада примерно в 2,6 млн лет. Это означает, что 60Fe, сформировавшиеся вместе с Землей приблизительно 4,54 млн лет назад, не могли сохраниться. Те же 60Fe, что сейчас присутствуют на Земле, прибыли сюда, по всей видимости, от сверхновых, полагают ученые.

Сами по себе 60Fe не могли сыграть роль в вымирании, однако они прибыли на Землю вместе с мюонами (неустойчивыми элементарными частицами с отрицательным электрическим зарядом и спином ½), которые — в больших количествах — могут представлять опасность для живых существ. Мюоны проходят через нас постоянно, и обычно совершенно безвредно, однако в большом количестве данные частицы могут повышать риск возникновения мутаций и рака. Причем чем крупнее существо, тем выше шанс развития данных мутаций — просто потому, что у более крупных организмов имеется большее число клеток, с которыми могут взаимодействовать мюоны.

Таким образом, как предполагают ученые, одна или несколько вспышек сверхновой могли в итоге стать причиной вымирания крупных животных, живших в плиоцене, в частности мегалодонов.

Свидетельства происходивших сверхновых в нашем участке Вселенной ученые находят и в Местном пузыре — области разреженного газа неправильной формы, расположенной на протяжении примерно 300 световых лет и сформированной в результате ряда данных вспышек; наша Солнечная система проходит через Местный пузырь в течение последних пяти или 10 млн лет.

Исследование было опубликовано в журнале Astrobiology, кратко о нем сообщается в пресс-релизе на сайте Канзасского университета.

 Как построить настоящий мост из макарон?
Если человек вымрет: 10 животных, которые будут доминировать на Земле
Путин призвал выяснить причины отмены рэп-концертов
В России разрешили бесплатно рыбачить
Япония нарекла 2018 год «катастрофой»
В США установили новогоднюю елку в яму на дороге
Кто придумал Конституцию: интересные факты о документе
Женщине вернули кольцо, которое она уронила в унитаз 9 лет назад
«Спартак» выпустил календарь без Глушакова, Ещенко и Комбарова
Спорт
Фабрика звезд: как Загитовой удержаться на вершине Доминирование Евгении Медведевой закончилось олимпийским золотом Алины Загитовой, а та уже уступает по сложности программы и проигрывает на турнирах японке Рике Кихире
Hi-Tech
Google могут заблокировать в России Роскомандзор может выпустить новый закон специально для блокировки поисковика.
Авто
Отмена «бесплатных 20 км/ч»: известна позиция ГИБДД В ГИБДД поддерживают идею об отмене порога в 20 км/ч, но сделать это необходимо только после «ревизии улично-дорожной сети»
Кино
Петросян пришел на «Голубой огонек» с Бузовой Певица и звезда «Дома 2» проанонсировала «необычную коллаборацию» с 73-летним юмористом
Недвижимость
Как открыть замерзший замок: 7 проверенных способов
Названы курорты с самым дешевым жильем на новогодние праздники
Эта крошечная мебель поражает воображение. Ее делают в Туркмении
В Японии молодым начали бесплатно раздавать недвижимость
Дети
Виктория Лопырева: «Я жду первенца» Модель подтвердила, что беременна и показала округлившийся живот (фото)
Леди
14 самых нарядных платьев на Новый год дешевле 1000 рублей До Нового года остается все меньше времени – пересчитать уже можно по пальцам на руках – твоих и бойфренда
Все о ремонте
Квартира-лес: уютный интерьер в современном стиле
7 признаков плохого ремонта
Как сделать дизайнерский ремонт, если бюджет маленький
Как хранят вещи скандинавы: 7 дизайн-хаков
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь