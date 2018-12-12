Иностранцы о русских привычках — 2

Готовить на десятерых

Источник: «Моя Планета»

Огромное количество еды, заправленной тоннами майонеза, — вот она, щедрая русская душа. Русские хозяйки обычно готовят так, будто завтра всю семью ссылают на Северный полюс. После Нового года многочисленные салаты доедаются в течение недели. Летом же хозяйке некогда присесть: она мечется между банками с солеными огурцами и кустами поспевающей смородины, морально готовясь к яблочному апокалипсису, который, как известно, растягивается с августа по октябрь — ввиду разного срока созревания того или иного сорта. 20 банок варенья, 30 — компота и около 50 банок закусок остались с прошлого года, но сейчас обязательно надо сделать еще!

Русские обожают готовить много еды с майонезом и часто готовят так много, что потом вынуждены что-то выбрасывать. Странные люди, неэкономные. Дан ван Дейк Нидерланды

Вешать ковры и клеить обои

Источник: «Моя Планета»

Почему русские так любят обои и ковры? Для иностранцев это вопрос на засыпку. Для многих из них куда лучше были бы белые стены. Но русские не любят пустоты.

Непонятно, какими принципами они руководствуются при выборе обоев. Я нашла пять обоев разного цвета в маленькой квартире Воронежа. На одних был огромный рисунок пляжа во всю стену. Как мне объяснили, это называется фотообои. По мне так ужасная безвкусица. Если хочешь на пляж, поезжай! К чему лепить его изображение на стену? Патрисия Моро Аргентина

Иногда они вешают поверх обоев ковры. Странная привычка. Еще более странным мне кажется то, что русские почему-то считают, будто снимок в доме обязательно должен быть сделан на фоне ковра. Когда мой друг предложил мне сфотографироваться на фоне ковра, который висел еще при его бабушке, я отказалась, чем сильно его оскорбила. Неужели он сам не видел, в каком состоянии этот ковер?! Ева Греко Италия

Есть мороженое зимой

Источник: «Моя Планета»

Пережить холод — задача номер один для иностранца, рискнувшего посетить Россию зимой. Они надевают на себя все, что только можно, и все равно мерзнут. Поэтому русских, которые купаются в проруби и едят мороженое при минусовой температуре, считают не иначе как сумасшедшими.

ОК, некоторые привычки русских действительно странные, но эта… Для меня она показывает, что русские — безумные люди. На улице было -25 °С, когда я увидел, как люди покупают на улице мороженое и едят его прямо на ходу. Это было бы нормально летом. Но в январе… Автор блога Mark in Russia

Носить тапочки

Источник: «Моя Планета»

«Моя Планета» уже отвечала на вопрос, почему в некоторых странах не принято разуваться в доме. Но даже там, где уличную обувь оставляют у входа, люди не переобуваются в тапочки, а ходят по дому босиком. В России же настоящий культ тапочек. Каждый член семьи обязательно имеет свою пару, иногда две: зимнюю и летнюю, и несколько тапочек разного размера для гостей.

Русские всегда-всегда носят тапочки. Как только они заходят в квартиру, снимают обувь и надевают тапочки… Как ни странно, это очень строгое правило. Увидев, что я не надеваю их, каждый стремился напомнить мне, что без тапочек я обязательно заболею даже тогда, когда на улице не было холодно. Постепенно я привыкла и без них уже начинала чувствовать себя обнаженной. Автор блога Window on Russia

Есть варенье ложкой

Источник: «Моя Планета»

Если желе, приготовленное из копыт и ушей, и квас с плавающими в нем овощами, то есть холодец и окрошка, вызывают у иностранцев панику, то к русским десертам они относятся почти благосклонно. Но даже к тем лакомствам, которые любят, сначала надо привыкнуть.

Русские едят варенье чайными ложками прямо из банки. Обычно с чаем, иногда без. И очень редко мажут на хлеб. Как им только не сладко? При этом готовят варенье из всего, что оказалось в холодильнике. Такое ощущение, что скоро они начнут засыпать сахаром колбасу и варить ее! Когда я узнал, что варенье, которым меня угощают, приготовлено из кабачков, чуть не выплюнул его. Фу-у! Варенье должно быть из яблок, персиков или других фруктов, ягод, но никак не из овощей! Автор блога Window on Russia

Произносить тосты

Источник: «Моя Планета»

У многих европейцев Россия ассоциируется не только с водкой, но и с витиеватыми тостами. А так как пьют этот горячительный напиток многие, следовательно, и говорить перед тем, как «принять на душу», любят практически все.

«На здоровье!» — единственные два слова, которые я знаю из русского языка. Русские произносят их, когда не знают, что сказать, а сказать что-то перед тем, как выпить, надо. Выучить другие тосты невозможно. Однажды выступавший так долго говорил, что у меня рука устала держать бокал. Аксель Паласиос Испания