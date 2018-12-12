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18:27 (мск), источник: Ведомости

Путин предложил сделать юбилейные выплаты ветеранам войны регулярными

Президент Владимир Путин предложил сделать разовые выплаты ветеранам войны ежегодными. Об этом он сказал на заседании оргкомитета Победа, который отвечает за подготовку 75-летнего юбилея победы в Великой Отечественной войне. До сих пор такие выплаты полагались ветеранам только к юбилейным датам, отметил Путин.

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Источник: AP 2018

Президент отметил, что ключевой задачей остается забота о ветеранах. «Все обязательства со стороны государства должны четко и неукоснительно выполняться, а власти на местах обязаны знать нужды каждого ветерана и решать эти проблемы в приоритетном порядке», — подчеркнул он.

Вице-премьер Татьяна Голикова уточнила, что единовременная выплата участникам Великой Отечественной войны в 2019 г. составит 44 000 руб. «Эта цифра включает в себя только пенсионную и единовременную денежную выплату», — пояснила она.

Ранее первый заместитель руководителя Администрации президента Сергей Кириенко призвал руководителей заксобраний регионов проработать дополнительные мер поддержки ветеранов к юбилею победы. Он добавил, что еще одна просьба связана с мерами поддержки молодежи. «Очень просил бы вас посмотреть на поддержку некоммерческих организаций, волонтерских, добровольческих организаций в регионе», — сказал Кириенко.

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