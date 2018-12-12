Путин предложил сделать юбилейные выплаты ветеранам войны регулярными

Источник: AP 2018

Президент отметил, что ключевой задачей остается забота о ветеранах. «Все обязательства со стороны государства должны четко и неукоснительно выполняться, а власти на местах обязаны знать нужды каждого ветерана и решать эти проблемы в приоритетном порядке», — подчеркнул он.

Вице-премьер Татьяна Голикова уточнила, что единовременная выплата участникам Великой Отечественной войны в 2019 г. составит 44 000 руб. «Эта цифра включает в себя только пенсионную и единовременную денежную выплату», — пояснила она.