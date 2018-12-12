В Амстердаме установили статую, посвященную телефонной зависимости (фото)
Современная одержимость технологиями выходит
Современная одержимость технологиями выходит
В столице Нидерландов установили скульптуру, которая изображает людей, полностью поглощенных своими телефонами.
Автор произведения под названием «Поглощены светом» — британская художница Гали Мэй Лукас. Она создала серию статуй в сотрудничестве со скульптором Каролиной Хинц. Скульптура показывает трех людей, которые сидят рядом, но не обращают друг на друга никакого внимания, потому что уткнулись в экраны своих телефонов.
По словам Лукас, она хотела подчеркнуть современную одержимость технологиями, которая выходит
Скульптуры были установлены в рамках ежегодного Амстердамского фестиваля света, который начинается в конце ноября и длится всю зиму. Художники и скульпторы со всего мира приезжают в столицу Нидерландов, чтобы открыть выставки, установить свои инсталляции или показать световые шоу.
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