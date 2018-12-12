Глацких: Я ни на что не надеюсь, я живу сегодняшним днем

Источник: ЕР

Глава свердловского областного департамента молодежной политики Ольга Глацких, оскандалившаяся после высказывания о том, что государство ничего не должно молодежи, заявила, что шумиха в СМИ вокруг ее высказываний — это пиар. Чиновница, чей департамент решили включить в состав регионального минобразования, отметила, что она не строит планов на будущее и живет сегодняшним днем.

Интервью у Глацких корреспонденты URA.ru взяли в День Конституции, 12 декабря, придя на прием в департамент. Она сказала, что реорганизация ведомства не должна расцениваться как ее личный провал. Какой будет структура обновленного ведомства, она не знает, — этот и другие организационные вопросы будут решаться уже после Нового года.

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«Мы движемся сейчас очень успешно и все планы выполняем, — заявила Глацких. — [После включения департамента в состав минобразования] направления работы департамента останутся такими же. У нас только семь подпрограмм, и их можно посмотреть, они открыты и доступны, как и планы мероприятий. Суть содержательная не поменяется, но если будут новые поручения со стороны министра нового министерства — мы их будем выполнять… Я ни на что не надеюсь, я живу сегодняшним днем».

В начале ноября в интернете появилось видео, на котором Глацких заявляет, что государство ничего не должно молодежи и что их родителей государство «не просило рожать». Скандальные заявления вызвали широкий общественный резонанс. В интервью URA.ru Глацких заметила, что она, как бывшая спортсменка, постаралась максимально абстрагироваться от обсуждения своей персоны в СМИ.

«Я не считаю, что была информационная атака… [Это был] пиар», — сказала она, добавив, что и ее близкие так же стоически восприняли ситуацию.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев инициировал проверку деятельности департамента, который возглавляет Глацких. В результате чиновница получила от регионального руководителя выговор, хотя некоторые СМИ писали, что из-за скандала ее могут уволить. «Есть законодательство, все это прописано. На основании этого было принято такое дисциплинарное решение. Принять решение губернатору рекомендовал контрольный департамент», — так объяснила 12 декабря Глацких решение Куйвашева оставить ее на работе.

12 ноября первый замруководителя аппарата главы Свердловской области Вадим Дубичев, курирующий внутреннюю политику, в беседе с Daily Storm сказал, что Глацких находится в отпуске. 7 ноября издание 66.ru сообщило, что Глацких отдыхает на Сейшелах. В разговоре с корреспондентами URA.ru она не опровергла, но и не подтвердила информацию о своем отдыхе на море в ноябре, заметив лишь, что «это [отпуск] мое личное время и я вправе распоряжаться им как захочу».