Предсказаны масштабные разрушения в северных странах

По оценкам исследователей, к 2050 году около трех четвертей населения (примерно 3,6 миллиона человек), живущих в районах с вечной мерзлотой, пострадают из-за повреждений коммуникаций и зданий. Например, на Аляске под угрозой окажется Трансаляскинский нефтепровод, 547 километров которого пролегает в уязвимых регионах. Его разрыв приведет к разливам нефтепродуктов и экологическим бедствиям. При этом арктические инфраструктуры будут в опасности даже при условии достижения Парижского соглашения.