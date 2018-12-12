Предсказаны масштабные разрушения в северных странах
Международная группа ученых из Финляндии, Норвегии, России и США пришла к выводу, что
Международная группа ученых из Финляндии, Норвегии, России и США пришла к выводу, что
Об этом сообщается в
По оценкам исследователей, к 2050 году около трех четвертей населения (примерно 3,6 миллиона человек), живущих в районах с вечной мерзлотой, пострадают
Согласно Парижскому соглашению 2015 года, рост глобальной средней температуры должен быть ограничен величиной 1,5 градуса Цельсия для предотвращения катастрофического сценария изменения климата. В сентябре 2018 года сообщалось, что международная группа ученых из Австрии, Франции, Великобритании, Германии и Швейцарии пришла к выводу о неизбежном превышении допустимых объемов выбросов парниковых газов.
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