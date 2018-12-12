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15:30 (мск), источник: Lenta.Ru

Предсказаны масштабные разрушения в северных странах

Международная группа ученых из Финляндии, Норвегии, России и США пришла к выводу, что из-за глобального потепления и таяния вечной мерзлоты может быть разрушено до 70 процентов инфраструктуры в северных полярных регионах в течение следующих 30 лет.

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Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

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По оценкам исследователей, к 2050 году около трех четвертей населения (примерно 3,6 миллиона человек), живущих в районах с вечной мерзлотой, пострадают из-за повреждений коммуникаций и зданий. Например, на Аляске под угрозой окажется Трансаляскинский нефтепровод, 547 километров которого пролегает в уязвимых регионах. Его разрыв приведет к разливам нефтепродуктов и экологическим бедствиям. При этом арктические инфраструктуры будут в опасности даже при условии достижения Парижского соглашения.

Согласно Парижскому соглашению 2015 года, рост глобальной средней температуры должен быть ограничен величиной 1,5 градуса Цельсия для предотвращения катастрофического сценария изменения климата. В сентябре 2018 года сообщалось, что международная группа ученых из Австрии, Франции, Великобритании, Германии и Швейцарии пришла к выводу о неизбежном превышении допустимых объемов выбросов парниковых газов.

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