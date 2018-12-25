Главные события 2018 года в фотографиях

Футболисты Кокорин и Мамаев 8 октября стали зачинщиками двух драк в Москве. Сперва они избили водителя телеведущей Ольги Ушаковой у гостиницы «Пекин», а затем в кофейне напали на чиновника Минпромторга Дениса Пака и генерального директора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина. В отношении спортсменов возбуждено три уголовных дела по статьям «Хулиганство» и «Побои». Кокорин и Мамаев были заключены под стражу на два месяца в московском СИЗО «Бутырка» и должны были выйти на свободу 8 декабря. Однако 5 декабря их арест был продлен.