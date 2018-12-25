Главные события 2018 года в фотографиях
Редакция Mail.ru Новостей вспоминает самые важные события в России и мире в уходящем году.
Редакция Mail.ru Новостей вспоминает самые важные события в России и мире в уходящем году.
Олимпийские игры в Пхенчхане
В феврале прошли XXIII зимние Олимпийские игры в южнокорейском Пхенчхане.
Победителем Игр стала Норвегия, завоевавшая 14 золотых медалей, 14 серебряных и 11 бронзовых. Россия выиграла 17 медалей и заняла 13-е место в медальном зачете. Золото нашей сборной принесли хоккеисты, обыгравшие команду Германии, и российская фигуристка Алина Загитова, завоевавшая медаль в женском одиночном катании. Восемь наград принесли лыжники.
Ан-148 упал в Подмосковье
11 февраля пассажирский самолет Ан-148 потерпел крушение в Раменском районе. В результате трагедии погибли 65 пассажиров и 6 членов экипажа.
Отравление Скрипаля
В марте 2018 года в Великобритании были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. По заявлению Британии, покушение организовала Россия, а его исполнителями были сотрудники ГРУ, использовавшие вымышленные имена Руслан Боширов и Александр Петров (согласно информации ряда СМИ, их настоящие имена - Анатолий Чепига и Александр Мишкин). Россия причастность к покушению отрицает.
Выборы президента
18 марта состоялись выборы президента России. Победу на них одержал Владимир Путин, получивший 76,69% или 56 426 399 голосов. Это максимальное число голосов, которые когда-либо были отданы за кандидата в президенты в нашей стране.
Пожар в ТЦ «Зимняя вишня»
Пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта и унес жизни 60 человек, в том числе 41 ребенка. Это второй крупнейший пожар в истории современной России по числу жертв после пожара в пермском ночном клубе «Хромая лошадь».
Открытие Крымского моста
16 мая президент Владимир Путин открыл регулярное автомобильное движение по Крымскому мосту, связывающему материк с полуостровом. Глава государства за рулем «КамАЗа» первым проехал по мосту во главе колонны из 35 машин.
Первая женщина во главе ЦРУ
17 мая Сенат США утвердил нового директора ЦРУ Джину Хаспел. Впервые в истории главой Центрального разведывательного управления США стала женщина. Несмотря на подозрения в причастности Хаспел к пыткам заключенных в таиландской тюрьме в 2002 году, за нее проголосовали не только республиканцы, но и два демократа.
Свадьба Гарри и Меган
19 мая в часовне святого Георгия в британском Виндзоре состоялась свадьба принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл.
Среди 600 гостей, приехавших на королевское торжество, были замечены американская телеведущая Опра Уинфри, Виктория и Дэвид Бекхэм, британский поп-певец Джеймс Блант, сэр Элтон Джон и другие.
Историческая встреча Трампа и Ким Чен Ына
12 июня в Сингапуре прошел первый в истории саммит лидеров КНДР и США. Ким Чен Ын и Дональд Трамп подписали совместную декларацию и пообещали «закончить войну».
ЧМ по футболу
Летом 2018 года Россия впервые в истории стала хозяйкой 21-го чемпионата мира по футболу, который прошел с 14 июня по 15 июля в 11 городах страны. Выиграла мундиаль национальная команда Франции. Сборная России на мундиале показала наилучший результат за всю свою историю: команде удалось дойти до четвертьфинала, где она проиграла по пенальти сборной Хорватии.
Встреча Путина и Трампа
16 июля в Хельсинки состоялась первая полноформатная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. До этого лидеры России и США пересекались лишь дважды — в рамках саммита G20 в Гамбурге в июле 2017 года и на саммите АТЭС в Дананге в ноябре 2017 года.
Бой Макгрегора и Нурмагомедова
Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов победил ирландца Конора Макгрегора в бою за титул чемпиона UFC в Лас-Вегасе. Для россиянина эта победа стала 27-й в смешанных единоборствах из 27 боев.
Лесные пожары в Калифорнии
Природные пожары в Калифорнии, произошедшие осенью уходящего года, признаны самыми разрушительными в истории штата, а также самыми смертоносными в истории США. В результате стихии погибли 88 человек, ещё свыше тысячи числятся пропавшими без вести.
Более 300 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома. Пожары нанесли многомиллиардный экономический ущерб и уничтожили более 13 тысяч домов. В их числе и особняки многих знаменитостей: Джерарда Батлера, Лиама Хемсворта, Майли Сайрус.
Драка Кокорина и Мамаева
Футболисты Кокорин и Мамаев 8 октября стали зачинщиками двух драк в Москве. Сперва они избили водителя телеведущей Ольги Ушаковой у гостиницы «Пекин», а затем в кофейне напали на чиновника Минпромторга Дениса Пака и генерального директора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина. В отношении спортсменов возбуждено три уголовных дела по статьям «Хулиганство» и «Побои». Кокорин и Мамаев были заключены под стражу на два месяца в московском СИЗО «Бутырка» и должны были выйти на свободу 8 декабря. Однако 5 декабря их арест был продлен.
Авария при запуске «Союза»
11 октября во время запуска экипажа к МКС на космическом корабле «Союз МС-10» произошла авария. Капсула с российским космонавтом Алексеем Овчининым и американским астронавтом Ником Хейгом не пострадала, они произвели аварийную посадку в Казахстане. Причиной аварии стала нештатная работа датчика на ракете, который повредили при ее сборке на Байконуре.
Пенсионная реформа
В уходящем году была принята пенсионная реформа. Среди главных условий закона — поэтапное увеличение возраста выхода на пенсию по старости (до 65 и 60 лет для мужчин и женщин соответственно); право выходить на пенсию на два года раньше для людей с большим страховым стажем (42 года и 37 лет для мужчин и женщин соответственно) и разработка программ поддержки занятости и переквалификации граждан старшего возраста.
Церковный раскол
Константинополь начал предоставление автокефалии новой церкви в ответ на обращение украинских властей. РПЦ в ответ разорвала отношения с Константинопольским патриархатом. 15 октября Петр Порошенко объявил об учреждении новой православной церкви на Украине.
Массовое убийство в Керчи
17 октября произошло массовое убийство в Керченском политехническом колледже. Нападавшим оказался один из учащихся политеха — четверокурсник Владислав Росляков. В результате трагедии 20 человек погибли, более 60 — пострадали.
Хаски и отмена концертов рэперов
Со второй половины ноября в регионах России отменили ряд выступлений современных музыкантов, в том числе групп IC3PEAK и «Френдзона», Элджея и Хаски. Последнего на 12 суток арестовал суд в Краснодаре. Накануне Хаски забрался на крышу автомобиля, чтобы выступить перед поклонниками, которые не смогли попасть на его концерт из-за предостережения прокуратуры.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле «следят очень внимательно» за ситуацией с отменой концертов популярных молодежных исполнителей.
«Желтые жилеты» против Макрона
С ноября Францию охватила волна протестных акций. Митингующие в светоотражающих накидках устраивают погромы и беспорядки. «Желтые жилеты» протестуют против роста цен на топливо, а также требуют отставки правительства и президента Франции Эмманюэля Макрона.
Читайте также: Кого мы потеряли в 2018 году