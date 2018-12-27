4105 отжиманий и 3500 рублей: главные цифры уходящего года
Редакция Mail.ru Новости выбрала 15 главных цифр 2018 года.
Редакция Mail.ru Новости выбрала 15 главных цифр 2018 года.
С таким результатом на президентских выборах 18 марта победил Владимир Путин.
Самая низкая температура на Земле была зафиксирована в Антарктиде в июне этого года. Один из исследователей рассказал, что на таком холоде «каждый вдох приносит боль и нужно быть предельно осторожным, чтобы не отморозить горло и легкие при дыхании».
Столько занимает самый короткий международый рейс в мире, появившийся в мае этого года. Перелет осуществляется между островом Аруба (заморская территория Нидерландов) и городом Пунто Фиджо (Венесуэла) дважды в неделю.
А это время самого длинного коммерческого авиарейса, который тоже появился в этом году. Перелет происходит между Сингапуром и
Столько, исходя из доклада оргкомитета, составило суммарное влияние ЧМ-2018 на ВВП России.
Такая часть российских девушек, по результатам соцопроса, готова вступить в отношения с иностранцами. При этом каждая четвертая из опрошенных россиянок считает главными достоинствами гостей из других стран их внешний вид и открытость.
Это размер самого большого организма на Земле, обнаруженного учеными в октябре этого года. Им оказался растущий в США опенок. Большая его часть скрыта под землей и весит порядка 400 тонн. Возраст опенка ученые оценили в 2,5 тысячи лет.
Столько, по результатам опроса ВЦИОМ, в среднем тратят родители на подготовку ребенка к 1 сентября. При этом больше половины этих расходов приходится на покупку школьной формы и сменной обуви.
Таким стал новый национальный рекорд по количеству отжиманий, установленный пятилетним чеченским мальчиком Рахимом Куриевым. Он сумел отжаться более 4000 раз за 2 часа 26 минут.
По результатам соцопроса, такая доля россиян не пользуется интернетом. В прошлом году людей, не пользующихся Сетью в России, было на три процента больше — 27%.
На такую сумму жил Саратовский депутат Николай Бондаренко на протяжении месяца. Он решил провести эксперимент после слов министра труда и занятости Саратовской области Натальи Соколовой о том, что прожиточного минимума пенсионера «вполне достаточно для [удовлетворения] минимальных физиологических потребностей».
Это высота статуи «Единства», установленной в честь последователя Ганди Валлабхаи Пателя. Ее возвели в индийском штате Гуджарат в октябре уходящего года. Теперь эта статуя является самой высокой в мире.
Столько россиян, по опросам «Левада-центра», никогда не читали Конституцию РФ. Еще 58% респондентов сказали, что знакомы с Конституцией.
На столько в Госдуме решили повысить МРОТ с 1 января 2019 года. Теперь он будет составлять 11 280 рублей в месяц.
А это количество россиян, которые не убирают новогоднюю елку из дома до самого лета. Еще 11% оставляют праздничное дерево до марта.
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