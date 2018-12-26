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13:55 (мск), источник: Mail.ru Новости

Самые интересные новости за 2018 год: выбор редакции

Редакция Mail.ru Новостей выбрала самые увлекательные и читаемые материалы уходящего года.

1. В Исландии не разрешили называть детей именем Андрей

В Исландии, население которой всего 335 тысяч человек, уделяют особое внимание сохранению чистоты языка. Большинство иностранных слов, включая и имена собственные, исландцы предпочитают не заимствовать напрямую, а облекать в новую форму, соответствующую их нормам и правилам.

В этой стране есть специальный национальный реестр, и, чтобы новое для Исландии имя туда попало, оно должно соответствовать целому ряду критериев. На сегодняшний день в реестре числятся около 3600 мужских и женских имен, а в январе 2018 года туда внесли еще 5 новых. Имя Андрей отклонили, так как его окончание в написании Andrej не соответствует правилам исландского языка.

2. Дед-долгожитель узнал свой возраст и расстроился

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В феврале на YouTube появился видеоролик, герой которого забыл, сколько ему лет. С помощью сына пожилой мужчина смог угадать свой возраст, однако реальная цифра его раздосадовала:

Мне не 98 лет! Черт возьми, я постарел так быстро.

3. Самые необычные посетители избирательных участков

18 марта в России прошел Единый день голосования. На фотографиях в этой подборке — только самые креативные избиратели.

4. Россияне назвали цену счастья

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Сколько денег нужно среднестатистическому россиянину для счастья? По итогам опроса, проведенного в апреле этого года, необходимая сумма — 159 тысяч рублей в месяц. Причем за год ожидания россиян снизились: в августе 2017-го респонденты называли сумму на 14 процентов выше.

5. Выпускник из Пензы на последнем звонке неудачно запустил в небо голубя (видео)

Видео с инцидентом, произошедшим в одной из пензенских школ, попало в Сеть и моментально стало вирусным. Один из голубей, которых школьники выпускали в воздух, в нужный момент не взлетел, а камнем упал вниз.

Пользователи подумали, что птица умерла, но вскоре появилось видео, снятое другим учеником: на нем видно, что, упав на асфальт, голубь встал и даже попытался сбежать.

6. Ученые показали «идеальную» женщину

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В июне профессор Бирмингемского университета, антрополог Элис Робертс представила «идеальную» женщину, лишенную всех эволюционных «недостатков», присущих человеческому телу. Выглядит такая женщина, мягко говоря, странно.

7. Названа самая красивая деревня России

Статус «самой красивой деревни России» в этом году получило село Большой Куналей в Бурятии. В нем живут потомки старообрядцев, переселенных в Сибирь в 18 веке. Население Большого Куналея около 1 тысячи человек, почти все люди в нем занимаются сельским хозяйством. Дома здесь принято красить в яркие цвета и украшать кружевными резными наличниками, а еще в почете идеальная чистота.

8. Краб «отомстил» поедавшей его китаянке

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В Китае видеоблогер опубликовала ролик с поеданием краба. На кадрах видно, как девушка берет палочками ракообразное, которое сначала кажется мертвым. Однако после того, как блогер кусает его, животное резко группируется и сжимает клешню, защипнув губу китаянки.

9. Пять «инопланетян», живущих в океане

Кто только не обитает в подводном мире — и «голубой дракон», и «морской ангел», и «гребневки». Все они поражают своими невероятными формами и окрасом, а иногда даже напоминают обитателей другой планеты.

10. Решена загадка самой скандальной эротической картины XIX века

Кто изображен на картине Гюстава Курбе «Происхождение мира»? Долгое время искусствоведы предлагали версию, которая вызывала сомнения у них самих. Но в сентябре этого года эксперты наконец смогли разгадать эту загадку. Скорее всего, на картине изображена французская балерина Констанс Кеньо, которая была любовницей османского дипломата — заказчика этой самой картины.

11. Иностранцы — о русских привычках

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Жители разных стран рассказали, какие русские привычки вызывают у них недоумение. В список вошли: лечение народными средствами, вера в приметы, традиция приходить в гости с подарками и постоянное мытье рук. При этом иностранцев удивило, почему русские, так часто моющие руки, ленятся помыть за собой чашку и спустя какое-то время снова наливают в нее чай.

12. Завязать с алкоголем на месяц. Насколько восстановится здоровье?

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Ученые выяснили: у тех, кто отказался от алкоголя на месяц, упала масса тела и жира в печени, а также улучшились качество сна и концентрация внимания. Особенно эффект был заметен у тех испытуемых, которые обычно выпивали больше шести бокалов вина в неделю.

Через три недели после окончания эксперимента участников снова проверили. Оказалось, что «малопьющие» вернулись к своим прежним дозам. Зато участники, которые обычно пили больше рекомендуемого, после эксперимента стали употреблять на 70% меньше спиртного.

13. Ученые показали, каким будет новый суперконтинент на Земле

Земная кора состоит из литосферных плит, которые движутся со скоростью несколько сантиметров в год. Из-за этого через 200−250 млн лет существующие материки могут образовать новый суперконтинент. Ученые даже предложили четыре основных сценария его формирования и дали названия каждому из возможных вариантов: Новопангея, Пангея Ультима, Аурика и Амазия.

14. Названа самая прослушиваемая песня XX века

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Самой прослушиваемой композицией XX века на стриминговых сервисах оказалась «Богемская рапсодия» в исполнении группы Queen. Она набрала более 1,5 млрд прослушиваний. Отмечается, что немалую роль в ее популярности сыграл вышедший в этом году одноименный фильм.

15. Назван главный цвет 2019 года

Цветом 2019 года назвали «живой коралл». По словам дизайнеров, он символизирует нашу врожденную потребность в оптимизме. А еще этот цвет ассоциируется с комфортом в моде и интерьерах и подходит для любого типа кожи, если речь идет о косметике.

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