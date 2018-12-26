Самые интересные новости за 2018 год: выбор редакции

В Исландии, население которой всего 335 тысяч человек, уделяют особое внимание сохранению чистоты языка. Большинство иностранных слов, включая и имена собственные, исландцы предпочитают не заимствовать напрямую, а облекать в новую форму, соответствующую их нормам и правилам.

В этой стране есть специальный национальный реестр, и, чтобы новое для Исландии имя туда попало, оно должно соответствовать целому ряду критериев. На сегодняшний день в реестре числятся около 3600 мужских и женских имен, а в январе 2018 года туда внесли еще 5 новых. Имя Андрей отклонили, так как его окончание в написании Andrej не соответствует правилам исландского языка.

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В феврале на YouTube появился видеоролик, герой которого забыл, сколько ему лет. С помощью сына пожилой мужчина смог угадать свой возраст, однако реальная цифра его раздосадовала:

Мне не 98 лет! Черт возьми, я постарел так быстро.

18 марта в России прошел Единый день голосования. На фотографиях в этой подборке — только самые креативные избиратели.

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Сколько денег нужно среднестатистическому россиянину для счастья? По итогам опроса, проведенного в апреле этого года, необходимая сумма — 159 тысяч рублей в месяц. Причем за год ожидания россиян снизились: в августе 2017-го респонденты называли сумму на 14 процентов выше.

Видео с инцидентом, произошедшим в одной из пензенских школ, попало в Сеть и моментально стало вирусным. Один из голубей, которых школьники выпускали в воздух, в нужный момент не взлетел, а камнем упал вниз.

Пользователи подумали, что птица умерла, но вскоре появилось видео, снятое другим учеником: на нем видно, что, упав на асфальт, голубь встал и даже попытался сбежать.

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В июне профессор Бирмингемского университета, антрополог Элис Робертс представила «идеальную» женщину, лишенную всех эволюционных «недостатков», присущих человеческому телу. Выглядит такая женщина, мягко говоря, странно.

Статус «самой красивой деревни России» в этом году получило село Большой Куналей в Бурятии. В нем живут потомки старообрядцев, переселенных в Сибирь в 18 веке. Население Большого Куналея около 1 тысячи человек, почти все люди в нем занимаются сельским хозяйством. Дома здесь принято красить в яркие цвета и украшать кружевными резными наличниками, а еще в почете идеальная чистота.

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В Китае видеоблогер опубликовала ролик с поеданием краба. На кадрах видно, как девушка берет палочками ракообразное, которое сначала кажется мертвым. Однако после того, как блогер кусает его, животное резко группируется и сжимает клешню, защипнув губу китаянки.

Кто только не обитает в подводном мире — и «голубой дракон», и «морской ангел», и «гребневки». Все они поражают своими невероятными формами и окрасом, а иногда даже напоминают обитателей другой планеты.

Кто изображен на картине Гюстава Курбе «Происхождение мира»? Долгое время искусствоведы предлагали версию, которая вызывала сомнения у них самих. Но в сентябре этого года эксперты наконец смогли разгадать эту загадку. Скорее всего, на картине изображена французская балерина Констанс Кеньо, которая была любовницей османского дипломата — заказчика этой самой картины.

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Жители разных стран рассказали, какие русские привычки вызывают у них недоумение. В список вошли: лечение народными средствами, вера в приметы, традиция приходить в гости с подарками и постоянное мытье рук. При этом иностранцев удивило, почему русские, так часто моющие руки, ленятся помыть за собой чашку и спустя какое-то время снова наливают в нее чай.

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Ученые выяснили: у тех, кто отказался от алкоголя на месяц, упала масса тела и жира в печени, а также улучшились качество сна и концентрация внимания. Особенно эффект был заметен у тех испытуемых, которые обычно выпивали больше шести бокалов вина в неделю.

Через три недели после окончания эксперимента участников снова проверили. Оказалось, что «малопьющие» вернулись к своим прежним дозам. Зато участники, которые обычно пили больше рекомендуемого, после эксперимента стали употреблять на 70% меньше спиртного.

Земная кора состоит из литосферных плит, которые движутся со скоростью несколько сантиметров в год. Из-за этого через 200−250 млн лет существующие материки могут образовать новый суперконтинент. Ученые даже предложили четыре основных сценария его формирования и дали названия каждому из возможных вариантов: Новопангея, Пангея Ультима, Аурика и Амазия.

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Самой прослушиваемой композицией XX века на стриминговых сервисах оказалась «Богемская рапсодия» в исполнении группы Queen. Она набрала более 1,5 млрд прослушиваний. Отмечается, что немалую роль в ее популярности сыграл вышедший в этом году одноименный фильм.

Цветом 2019 года назвали «живой коралл». По словам дизайнеров, он символизирует нашу врожденную потребность в оптимизме. А еще этот цвет ассоциируется с комфортом в моде и интерьерах и подходит для любого типа кожи, если речь идет о косметике.