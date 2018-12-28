Тесла в космосе. pic.twitter.com/ePUMYSm3do— Удивительный мир (@za_znayka) 6 февраля 2018 г.
Мемы, флешмобы, челленджи: лучшее в Сети за 2018 год
Вспоминаем, над чем смеялось, что обсуждало и в чем участвовало российское общество в Интернете.
Вспоминаем, над чем смеялось, что обсуждало и в чем участвовало российское общество в Интернете.
В феврале компания Илона Маска Space X запустила первую ракету Falcon Heavy, а та вывела в космос электромобиль «Тесла». За рулем сидел манекен в скафандре и слушал музыку Дэвида Боуи.
Это событие породило невероятное количество мемов на животрепещущие темы. Оно снова напомнило о «сыне маминой подруги» и запустило новый виток популярности мема «А как тебе такое, Илон Маск?».
Более того, русский мем о Маске одолжили на Западе. «And how do you like this, Elon Musk?» — спрашивали европейцы и американцы, размещая фото и видео своих самых нелепых бытовых изобретений и лайфхаков.
В марте русские массово сравнивали свои снимки шестилетней давности с нынешними в рамках флешмоба 2012 vs 2018. Обычно получалось не в пользу первых.
В конце апреля Филипп Киркоров презентовал клип «Цвет настроения синий», в котором появился в образе подростка. В видео снялись многие звезды: Гнойный, Григорий Лепс, Ольга Бузова, Амиран Сардаров, Яна Рудковская. Кадры из клипа долго веселили пользователей соцсетей. Позже Киркоров решил повторить успех и вместе с Егором Кридом снял еще более провокативный клип на песню «Цвет настроения черный».
Тем временем к русским подкралась «мыш» (это не опечатка!). Мем с обязательной подписью «мыш (кродёться)» мигом разлетелся в соцсетях и по итогам года стал одним из самых популярных.
В мае пользователи соцсетей были близки к «гражданской войне», обсуждая, какое слово слышат на записи из онлайн-словаря: Йенни или Лорел? Единого объяснения, почему одним слышится одно слово, а другим — другое, так и не появилось.
Один из самых ярких мемов года пришел из отечественного кино. Это фраза из спортивной драмы «Движение вверх» режиссера Антона Мегердичева. В ней тренер, которого сыграл Владимир Машков, надрывно призывает баскетболистов играть «за себя и за Сашку», то есть за персонажа, который по состоянию здоровья выбыл из игры. В мае видеоблогер BadComedian раскритиковал фильм в своем обзоре. Немало досталось и «коронной» фразе. После такого даже те, кто не смотрел фильм, взяли мем на вооружение.
В начале лета пользователи соцсетей принялись дурачить своих собак. Они скрывались за одеялом, а затем «исчезали». Хвостатые бедолаги были искренне озадачены. А уж как хозяева веселились!
В июне и июле многие русские следили за приключениями иностранцев на чемпионате мира по футболу в России. Бразилец Томер Савойя, к примеру, стал популярнее многих футболистов.
Русских привела в восторг «волшебная» нога Акинфеева. В серии пенальти матча Россия — Испания Игорь Акинфеев, вытянувшись в неестественной позе, левой ногой отбил летящий в ворота мяч и вывел сборную в четвертьфинал чемпионата мира по футболу. Нога Акинфеева стала символом победы, удачи и ловкости.
Но главным хитом, конечно же, стало трио болельщиков в кокошниках.
В это же время песня песня рэпера Дрейка In My Feelings заставила людей выпрыгивать из машин и странно танцевать. Флешмоб охватил почти весь мир.
Героиней сентября стала жуткого вида моль, случайно сфотографированная одним из пользователей. Глазастый ночной мотылек и его лампа в итоге вошли в топ мемов года. Даже Илон Маск с марихуаной и мемы о Петрове и Боширове оказались не так популярны.
Главным флешмобом осени стал Skibidi Challenge. Питерская группа Little Big выпустила клип на песню «Skibidi». Странные телодвижения музыкантов вызвали волну подражаний и захватили соцсети, как вирус, заразив даже Ивана Урганта.
В это время в России прошла премьера блокбастера от Marvel «Веном» с Томом Харди в главной роли. «Обаятельный»
Одним из самых популярных рисунков года стал
Фразой года в рунете стал вопрос: «Олды тут?». Ее использовали в серьезном или саркастическом смысле, чтобы воззвать к самым старшим или самым опытным участникам обсуждения.
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