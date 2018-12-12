Мурашки помогают росту волос
Нервы и мышцы, благодаря которым у человека появляется «гусиная кожа» или «мурашки», стимулируют стволовые клетки, в результате чего появляются новые волосяные луковицы.
Нервы и мышцы, благодаря которым у человека появляется «гусиная кожа» или «мурашки», стимулируют стволовые клетки, в результате чего появляются новые волосяные луковицы.
К такому выводу пришли американские ученые, рассказавшие о предварительных результатах свои исследований на встрече Американского общества клеточной биологии.
«Гусиная кожа», то есть небольшие пупырышки у основания волосяного покрова на коже млекопитающих, появляется непроизвольно — например, когда животному холодно или оно переживает сильное эмоциональное возбуждение. За это отвечают специальные небольшие мускулы, соединенные с каждой волосяной луковицей. Ими управляют нервы, представляющие собой часть симпатической нервной системы, которая отвечает за многие бессознательные действия, такие как, например, изменение размера зрачка при смене освещения.
В новой работе ученые под руководством
Таких мышц в коже головы нет и у лысеющих по мужскому типу людей, что наводит авторов на мысль о том, что симпатическая нервная система играет в этом процессе важную роль. Ученые предполагают, что восстановление нервов и мышц может привести к появлению новых волос. Эта идея может объяснить и то, почему облысение становится побочным эффектом