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17:20 (мск), источник: Индикатор

Мурашки помогают росту волос

Нервы и мышцы, благодаря которым у человека появляется «гусиная кожа» или «мурашки», стимулируют стволовые клетки, в результате чего появляются новые волосяные луковицы.

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Источник: physicsgirl/СС0

К такому выводу пришли американские ученые, рассказавшие о предварительных результатах свои исследований на встрече Американского общества клеточной биологии.

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«Гусиная кожа», то есть небольшие пупырышки у основания волосяного покрова на коже млекопитающих, появляется непроизвольно — например, когда животному холодно или оно переживает сильное эмоциональное возбуждение. За это отвечают специальные небольшие мускулы, соединенные с каждой волосяной луковицей. Ими управляют нервы, представляющие собой часть симпатической нервной системы, которая отвечает за многие бессознательные действия, такие как, например, изменение размера зрачка при смене освещения.

В новой работе ученые под руководством Я-Цзе Сюй из Гарвардского университета (США) выяснили, что эти нервы проходят в непосредственной близости от стволовых клеток, которые могут превращаться в новые волосяные луковицы. Обычно нервы заключены в защитную миелиновую оболочку, но в случае волосяных луковиц нервы подходили к стволовым клеткам в оголенном виде, как провода без изоляции. Более того, оказалось, что нервы выделяют гормон норадреналин, который нужен для роста волос.

Связь между нервами, мышцами и ростом волос также подтверждают исследования на мутантных мышах, которых лишили этих небольших мускулов. В таком случае мурашки у них не могут появиться, но вместе с этим у них нет и соответствующих симпатических нервов и нарушается рост волос.

Таких мышц в коже головы нет и у лысеющих по мужскому типу людей, что наводит авторов на мысль о том, что симпатическая нервная система играет в этом процессе важную роль. Ученые предполагают, что восстановление нервов и мышц может привести к появлению новых волос. Эта идея может объяснить и то, почему облысение становится побочным эффектом бета-адреноблокаторов — группы медикаментов, которые лечат сердечную аритмию, вмешиваясь в работу норадреналина.

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