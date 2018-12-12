Мурашки помогают росту волос

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К такому выводу пришли американские ученые, рассказавшие о предварительных результатах свои исследований на встрече Американского общества клеточной биологии.

«Гусиная кожа», то есть небольшие пупырышки у основания волосяного покрова на коже млекопитающих, появляется непроизвольно — например, когда животному холодно или оно переживает сильное эмоциональное возбуждение. За это отвечают специальные небольшие мускулы, соединенные с каждой волосяной луковицей. Ими управляют нервы, представляющие собой часть симпатической нервной системы, которая отвечает за многие бессознательные действия, такие как, например, изменение размера зрачка при смене освещения.

В новой работе ученые под руководством Я-Цзе Сюй из Гарвардского университета (США) выяснили, что эти нервы проходят в непосредственной близости от стволовых клеток, которые могут превращаться в новые волосяные луковицы. Обычно нервы заключены в защитную миелиновую оболочку, но в случае волосяных луковиц нервы подходили к стволовым клеткам в оголенном виде, как провода без изоляции. Более того, оказалось, что нервы выделяют гормон норадреналин, который нужен для роста волос.

Связь между нервами, мышцами и ростом волос также подтверждают исследования на мутантных мышах, которых лишили этих небольших мускулов. В таком случае мурашки у них не могут появиться, но вместе с этим у них нет и соответствующих симпатических нервов и нарушается рост волос.