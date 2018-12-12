Обезьяны захватили правительственные здания в Индии (видео)

В следующем году индийское правительство будет бороться за новый срок у власти, но до тех пор ему предстоит решить куда более «серьезную» проблему — нашествие обезьян.
Макаки-резус стали настоящей угрозой для офисов в Нью-Дели. Они пробираются в дома, выхватывают мобильные телефоны, воруют еду и терроризируют прохожих.
Мартышки захватили район правительственных зданий и бизнес-центров, они разгуливают по крышам, подоконникам и заборам. Животные стали настоящей грозой чиновников, поскольку нередко воруют или выхватывают вещи — порой даже документы.
Перед началом зимней сессии парламента власти распространили рекомендации, в которых просят не провоцировать макак, не смотреть им прямо в глаза и держаться подальше от самок с малышами.
Быстрая урбанизация сократила лесные площади и заставила обезьян переселиться в города в поисках еды.
Кроме того, многие индуисты считают своим религиозным долгом подкармливать мартышек, ведь в индуизме почитают обезьяноподобное божество Ханумана. Обезьяны привыкают к людям и теряют чувство страха. При этом, если мартышки вдруг перестают получать желаемое, то становятся агрессивными.
Правоохранительные органы зафиксировали несколько летальных случаев из-за нападений этих животных.
Макаки-резус в Индии охраняются законом. При этом официальная оценка их численности отсутствует.
Страна испробовала несколько способов борьбы с произволом мартышек. Пока что самым успешным оказалось решение нанять бригаду работников и замаскировать их под гульманов -мартышек с черной мордочкой, которых макаки-резус побаиваются.
В бригаду псевдо-гульманов входят 40 человек. В народе их прозвали «отпугивателями обезьян». Мужчины, загримированные под мартышек, разгуливают по городу и отпугивают макак. Но помогает это временно. Как только «гульманы» скрываются из виду, обезьяны возвращаются и продолжают хулиганить.
Приматологи уже высказались за стерилизацию макак, перемещение их в леса, а также за отмену запрета на их отлов и экспорт.