Путин процитировал Солженицына на вручении госпремий правозащитникам

«Вчера мы отметили 100-летие со дня рождения Александра Исаевича Солженицына. А как писал Александр Исаевич, воздух общественных отношений, их чистота первичней, чем уровень изобилия, промышленное развитие и даже по большому счету государственное устройство — именно они определяют жизнь страны, ее будущее», — сказал президент.
Он отметил, что лауреаты, награждаемые в Кремле, именно этим и занимаются, создавая атмосферу добра и справедливости.
Вы, уважаемые лауреаты, стремитесь так, чтобы никто не остался один на один со своей бедой, чтобы каждый в нужную минуту чувствовал и помощь, и поддержку, а значит, создаете, укрепляете так необходимую всем нам, всему обществу, государству, людям, атмосферу справедливости и добра. Тот самый воздух человеческих отношений, о которых говорил Александр Исаевич Солженицын.
Владимир Путинпрезидент России
Президент во вторник принял участие в открытии памятника Нобелевскому лауреату, писателю Александру Солженицыну в день столетия со дня рождения писателя, а позже в Кремле принял у себя его вдову Наталью Солженицыну. Он отметил, что работа по увековечиванию наследия Солженицына будет продолжена.