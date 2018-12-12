Путин процитировал Солженицына на вручении госпремий правозащитникам

Вы, уважаемые лауреаты, стремитесь так, чтобы никто не остался один на один со своей бедой, чтобы каждый в нужную минуту чувствовал и помощь, и поддержку, а значит, создаете, укрепляете так необходимую всем нам, всему обществу, государству, людям, атмосферу справедливости и добра. Тот самый воздух человеческих отношений, о которых говорил Александр Исаевич Солженицын.

Владимир Путин президент России