Официант уронил еду на профессора и стал героем Сети
У Мистера Бина появился конкурент.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
У Мистера Бина появился конкурент.
В Стокгольме на банкете в честь вручения Нобелевских премий произошел забавный инцидент.
Официант уронил кусочек еды на спину президента Королевской академии наук Швеции. Именитый гость ничего не заметил, а вот несчастный официант так разволновался, что устроил настоящее представление в духе комика Мистера Бина.
Мимика парня была настолько выразительной, что гифка мгновенно разлетелась в соцсетях. «Как брат Мистера Бина устроился туда на работу?» — прокомментировали шутники.
Когда президент Академии наук все же узнал о происшествии, он от души посмеялся.
Как оказалось, официант Тилль Вадимас обслуживает традиционный нобелевский ужин в городской ратуше уже 13 лет, и такое с ним произошло впервые.
Читайте также: