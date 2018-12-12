Официант уронил еду на профессора и стал героем Сети

В Стокгольме на банкете в честь вручения Нобелевских премий произошел забавный инцидент.

Официант уронил кусочек еды на спину президента Королевской академии наук Швеции. Именитый гость ничего не заметил, а вот несчастный официант так разволновался, что устроил настоящее представление в духе комика Мистера Бина.

<iframe src="https://giphy.com/embed/cYohn1QPDRVNv3kiRO" width="480" height="269" frameBorder="0" class="giphy-embed" allowFullScreen></iframe><p><a href="https://giphy.com/gifs/cYohn1QPDRVNv3kiRO">via GIPHY</a></p> Во время загрузки произошла ошибка.

Мимика парня была настолько выразительной, что гифка мгновенно разлетелась в соцсетях. «Как брат Мистера Бина устроился туда на работу?» — прокомментировали шутники.

Когда президент Академии наук все же узнал о происшествии, он от души посмеялся.

Как оказалось, официант Тилль Вадимас обслуживает традиционный нобелевский ужин в городской ратуше уже 13 лет, и такое с ним произошло впервые.