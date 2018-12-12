В США профессор дал задание студентам сделать вирусный пост в соцсетях — c расчетом, что они провалятся

Профессор Эндрю Клайн, преподающий основы конвергенции в СМИ в Университете штата Миссури, дал студентам интересное и непростое задание: опубликовать в соцсетях пост, который стал бы вирусным. Мужчина хотел показать своим ученикам, что стать популярным в интернете не так просто, и рассчитывал, что они не справятся.

К его удивлению, группа из пяти студентов креативно подошла к заданию — они сняли фейковый ролик с участием самого Клайна и опубликовали в твиттере одной из девушек. На видео грустный преподаватель в новогоднем колпаке сидит в полупустом классе. Подпись к ролику гласит: «Мой профессор решил провести вечеринку вместо экзаменов, но на нее никто не пришел».

Фейковый ролик посмотрели почти восемь миллион раз, а сам пост набрал более 70 тысяч репостов.

Одна из студенток Сидни Арлт рассказала BuzzFeed News, что поначалу задание показалось ей невыполнимым. Но потом появилась идея снять грустное видео о никому не нужном профессоре. По словам Арлт, они вдохновились историей о американском дедушке, который приготовил 12 бургеров на свой день рождения, но к нему на праздник пришел лишь один из шести внуков (история о грустном дедушке (Sad Papaw) также стала вирусной).

Идея сыграть на чувствах людей сработала — многие стали писать профессору Клайну сообщения и выражать поддержку. Сотни человек написали ему письма, а кто-то даже записал видео с эмоциональной реакцией на грустную (но фейковую) историю.

Позже профессор написал в своем личном твиттере, что грустный ролик был частью задания:

«Я благодарен всем за добрые пожелания. Но это видео было сделано в рамках учебного задания. Это фейк (к этому есть много подсказок). Суть была в том, чтобы изучить, как работает вирусность в интернете, — особенно, когда это затрагивает чувства людей».