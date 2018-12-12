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19:42 (мск), источник: Lenta.Ru

Привычке мужчин широко раздвигать ноги дали объяснение

Пользователи Reddit попытались выяснить причины появления менспрединга (привычка мужчин сидеть с широко раздвинутыми ногами) и выяснили, что это происходит из-за особенностей строения мужского тела.

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Источник: AFP 2018

Обсуждение началось с поста о влиянии ноутбуков на мужское репродуктивное здоровье. «Мужчины, использующие ноутбук на коленях, будут перегревать яички, даже если они подкладывают подушечку снизу. Гораздо большую роль играет положение ног — именно поэтому большинство мужчин раздвигают ноги далеко друг от друга», — цитировал пользователь MrRomantico материал Reuters.

Новость
Небольшие неловкости

«Вы пытаетесь мне сказать, что есть “физиологическая причина” для “менспрединга”?!» — возмутилась Imissyourgirlfriend2.

Ответ на ее реплику стал самым популярным комментарием в треде. Юзер под ником Jex17 объяснил природу менспрединга, приведя физиологические факты. «Отчасти это из-за “угла Q” (угла квадрицепса). Женщины имеют более широкую структуру бедер, что обеспечивает более широкий диапазон гибкости вдоль “угла Q”, позволяя им удобно сидеть колено на другим, в то время как большинство мужчин не имеют возможности вообще так сидеть, не говоря уже о комфорте», — пояснил Jex17.

Раздвигать ноги мужчине необходимо, чтобы поддерживать баланс из-за смещенного центра тяжести, продолжает пользователь, поскольку мужчины, как правило, выше женщин. Высокий центр тяжести сужает треугольник равновесия:

Когда вы сидите в движущемся автобусе, вы подсознательно садитесь в устойчивое положение — чем выше вы, тем ниже вам нужно погрузиться в кресло, чтобы оставаться в равновесии. Раздвинув ноги, можно расширить баланс треугольника.

В комментариях автора поддержали и другие мужчины. Они принялись объяснять, что в таком положении сидеть действительно удобнее. Пост набрал более 1,6 тысяч одобрений.

Менспрединг — привычка мужчин сидеть с широко раздвинутыми ногами в общественном транспорте. Явление вызывает раздражение из-за того, что при таком таком положении мужчина занимает больше одного места.

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