Привычке мужчин широко раздвигать ноги дали объяснение
Пользователи Reddit попытались выяснить причины появления менспрединга (привычка мужчин сидеть с широко раздвинутыми ногами) и выяснили, что это происходит
Пользователи Reddit попытались выяснить причины появления менспрединга (привычка мужчин сидеть с широко раздвинутыми ногами) и выяснили, что это происходит
Обсуждение началось с поста о влиянии ноутбуков на мужское репродуктивное здоровье. «Мужчины, использующие ноутбук на коленях, будут перегревать яички, даже если они подкладывают подушечку снизу. Гораздо большую роль играет положение ног — именно поэтому большинство мужчин раздвигают ноги далеко друг от друга», — цитировал пользователь MrRomantico материал Reuters.
«Вы пытаетесь мне сказать, что есть “физиологическая причина” для “менспрединга”?!» — возмутилась Imissyourgirlfriend2.
Ответ на ее реплику стал самым популярным комментарием в треде. Юзер под ником Jex17 объяснил природу менспрединга, приведя физиологические факты. «Отчасти это
Раздвигать ноги мужчине необходимо, чтобы поддерживать баланс
Когда вы сидите в движущемся автобусе, вы подсознательно садитесь в устойчивое положение — чем выше вы, тем ниже вам нужно погрузиться в кресло, чтобы оставаться в равновесии. Раздвинув ноги, можно расширить баланс треугольника.
В комментариях автора поддержали и другие мужчины. Они принялись объяснять, что в таком положении сидеть действительно удобнее. Пост набрал более 1,6 тысяч одобрений.
Менспрединг — привычка мужчин сидеть с широко раздвинутыми ногами в общественном транспорте. Явление вызывает раздражение