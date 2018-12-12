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19:29 (мск), источник: Lenta.Ru

Немецкий спецназ по ошибке взял штурмом дом пенсионерки

Отряд спецназа на западе Германии перепутал адрес и по ошибке взял штурмом дом 88-летней пенсионерки. Об этом сообщает The Local.

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Источник: Reuters

Тяжеловооруженные полицейские выломали дверь дома Хельги Макенбах в городе Люденшайд, закинули в здание светошумовую гранату и зашли одновременно через главный вход и балкон второго этажа. Они были очень удивлены, увидев в коридоре проснувшуюся от шума хозяйку дома.

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Пожилая женщина угостила сотрудников спецназа кофе и рождественской выпечкой. Как рассказали журналистом полицейские, она сохранила стойкость и спокойствие в течение всего инцидента.

Выпив кофе, полицейские вернулись к исполнению своих обязанностей и исправили ошибку — член байкерской банды, которого они искали, жил через два дома от пенсионерки и был успешно арестован той же ночью.

Представитель полиции заявил, что ущерб, нанесенный дому Макенбах, еще не подсчитан, но будет полностью возмещен. Что стало причиной такой ошибки, пока неизвестно.

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