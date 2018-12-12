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19:15 (мск), источник: ТАСС

Глава Союза журналистов России высказался против законопроекта о штрафах за фейки

По мнению Владимира Соловьева, предложенные меры могут ограничивать свободу слова и свободу распространения информации.

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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев не поддержал законопроект о штрафах до 1 млн рублей за нарушение запрета на распространение в СМИ и интернете недостоверной общественно значимой информации, он считает инициативу опасной для свободы слова в России.

«Эту законодательную инициативу, это предложение депутатов мы в Союзе журналистов считаем опасной, потому что такая формулировка закона и предложенные меры наказания могут ограничивать свободу слова и свободу распространения информации, — сказал Соловьев в беседе с корреспондентом ТАСС. — Поэтому мы будем очень внимательно следить, с привлечением журналистской общественности за тем, как этот закон будет обсуждаться и в Думе, и в обществе, но на данный момент мы против этого закона».

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Ранее пакет законопроектов о штрафах до 1 млн рублей за нарушение запрета на распространение в СМИ и интернете недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений был внесен в Госдуму. Соответствующий документ размещен в электронной базе данных нижней палаты в среду.

Законопроектом предлагается запретить публикацию в СМИ и интернете «недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений, которая создает угрозу жизни и здоровью граждан, массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности, прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, наступления иных тяжких последствий».

За нарушение этого запрета в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) РФ предлагается прописать санкции в виде штрафов для граждан в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 400 тыс. до 1 млн рублей с конфискацией предмета административного правонарушения.

Кроме того, законом «О средствах массовой информации» распространение недостоверной общественно значимой информации, создающей угрозу наступления тяжких последствий, предлагается признавать злоупотреблением свободой массовой информации.

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