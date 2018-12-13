Источник: извлеченный из «дыры» «Союза» черный герметик попал туда при ремонте в августе

Источник: AFP 2018

Черный герметик в отверстии «Союза МС-09», обнаруженный космонавтами Олегом Кононенко и Сергеем Прокопьевым во время выхода в открытый космос, попал в «дыру» при ее заделывании российскими членами экипажа МКС в августе. Об этом сообщил ТАСС в среду источник в ракетно-космической отрасли.

«Чтобы ликвидировать течь в “Союзе” в августе Прокопьев и [Олег] Артемьев по указанию ЦУПа использовали марлевый тампон, пропитанный герметиком, который заложили в “дырку” изнутри корабля. Сейчас, во время выхода, когда они [Кононенко и Прокопьев] добрались до “дыры”, конец этого тампона из отверстия и торчал», — сказал собеседник агентства.

Источник пояснил, что «за более чем три месяца из наружной части этой “заглушки” в вакууме полностью испарилась какая-либо жидкость, герметик и марля стали хрупкими, поэтому Кононеко не удалось захватить кусок тампона — он просто рассыпался».

Собеседник добавил, что пыль, ворсинки и вкрапления, которые космонавты видели возле отверстия, вероятнее всего, также часть этой «пробки», отслоившейся при высыхании.

«При этом нельзя исключать, что на соскобах с металла вокруг отверстия найдутся следы старого герметика, которым было закрыто отверстие до разгерметизации в августе. Но для этого нужны микроисследования взятых во время внекорабельной деятельности проб на Земле», — добавил он.

В Роскосмосе ТАСС не стали комментировать предоставленную источником информацию.