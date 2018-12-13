Ни дать, ни взять! Что можно дарить чиновникам на Новый год?

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Соответствующие письма направлены во все органы исполнительной власти субъектов РФ, федеральные ведомства, Центро­банк, внебюджетные фонды и госкорпорации.

Напомним, что сегодня дейст­вует запрет на вручение чиновникам подарков дороже 3 тыс. руб. Такие презенты следует сдавать с последующим правом выкупа. Табу на получение подарков госслужащими было прописано в законе в 2008 г. Однако на практике норма почти не действовала: чиновники так и не поняли, как отчитываться за дорогие подарки и какое ведомство следит за этим. Ясность внесли только в 2014-м. С тех пор проводится мониторинг в отношении 89 федеральных госорганов и 7 госкорпораций.

Хоть миллион алых роз

Совет при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства одобрил законопроект, отменяющий для госслужащих «подарочный максимум» в 3 тыс. руб. Вместо этого будет установлен конкретный перечень презентов, которые разрешат принимать.

Однозначно в нём будут цветы, так что подарить даже миллион алых роз высокопоставленному лицу можно будет вполне законно.

В перечень предлагается включить и подарки в виде полиграфической продукции с логотипом госоргана или организации (фирменные блокноты и т. п. ), но с оговоркой, что под видом такой полиграфии нельзя будет преподносить ювелирные украшения. А то ведь какой-нибудь бизнесмен может подарить нужному чиновнику ежедневник в обложке из натуральной кожи, инкрустированной бриллиантами и золотом, и при этом вроде как не нарушит закон.

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Зато в перечне разрешённых окажутся и весьма дорогие подарки. Поощрения от органа госвласти, в котором работает чиновник, или от вышестоящего органа не возбраняются, то есть начальство сможет порадовать заслуженного сотрудника ценной вещью. Подробный список разрешённых подарков будет установлен отдельно.

Есть в законопроекте и ещё один нюанс. Предлагается ввести антикоррупционные стандарты для работников хозяйственных обществ, учреждаемых или контролируемых госкорпорациями (госкомпаниями), публично-правовыми компаниями. Это те самые организации, которые периодически попадают в рейтинг расточительности, закупая за бюджетный счёт дорогие авто и пр.

Депутатам тоже ни-ни

Аналогичный перечень подарков разработают и для парламентариев. Для этого до Нового года Комитет Госдумы по контролю и регламенту подготовит методичку. Вероятно, там также будут «легализованы» цветы и полиграфия.

«Подарков мне в Госдуму не приносят. В случае, например, с часами от правительства Дагестана были соответствующие сертификат и письмо, приказ главы республики о награждении, потому что часы стоили больше 3 тыс. руб., — рассказала депутат ГД Светлана Журова. — Обычно мы дарим достаточно простые презенты друг другу на Новый год».

Во время международных командировок и на официальных раутах мне дарят самые обычные сувениры, которые никакой ценности не представляют. Но я их все сдаю в протокольный отдел. Василий Пискарёв Глава Комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции

Однако иногда вопросы возникают и у депутатов. «Скажем, если сослуживцы скинулись мне на часы за 30 тыс., это будет считаться незаконным?» — хочет ясности депутат ГД Виталий Милонов. Он, правда, утверждает, что дорогие подарки ему пытались вручить, когда он трудился депутатом в Санкт-Петербурге, а в столице с подношениями в ГД уже никто не ходит.

Кстати

Минтруд хочет запретить учителям и врачам принимать любые подарки, кроме цветов и канцелярских принадлежностей. На эти профессии распространят антикоррупционные стандарты для федеральных чиновников.

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«Дарят всякую ерунду»

Проблема ценных подарков чиновникам, которые больше смахивают на взятку, в регионах действительно существует. Сейчас полным ходом идёт суд по делу бывшего руководства Коми. Из показаний свидетелей стало ясно, что водитель бывшего зам­главы правительства республики Константина Ромаданова покупал чиновникам и силовикам гаджеты нового поколения, чтобы те были лояльны к его шефу. Например, Ромаданов подарил ноутбук и дорогой алкоголь тогдашнему руководителю регионального управления МЧС Олегу Мануйло, два iPhone по 100 тыс. руб. — губернатору Гайзеру, а вице-губернатору Чернову — телевизор, ноутбуки и планшеты. В показаниях говорится, что подарки от Ромаданова получали и другие чиновники Коми: дорогие часы покупали для бывшего управделами администрации, для главы регионального управления СКР, зампрокурора и главы МВД республики, а прокурор Коми якобы получил ещё и ноутбук. В списках получателей ценных презентов также руководство управления ФСИН, избиркома, некоторые министры и их замы.

Вряд ли, конечно, люди такого уровня пойдут на преступление за подарок в 100 тыс., но проявить благосклонность «по мелочи», закрыть глаза на что-то — почему бы и нет?

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«Госслужащие практически никогда не сдают подарки, как положено по закону. Часто их дарят в неформальной обстановке, что может быть интерпретировано как подарки, не связанные с госслужбой, — уверен замгендиректора Центра антикоррупционных исследований “Трансперенси Интернешнл” Илья Шуманов. — Проблема тут не в непроработанности законов, а в их неисполнении. В этом году мы запрашивали у администрации президента информацию о сданных чиновниками подарках. Как выяснилось, единой системы регистрации презентов в стране не сущест­вует. Соответственно, нет и системного контроля».