Ни дать, ни взять! Что можно дарить чиновникам на Новый год?
Минтруд в преддверии новогоднего ажиотажа с подарками напомнил госслужащим о необходимости соблюдения запрета дарить и получать презенты.
Минтруд в преддверии новогоднего ажиотажа с подарками напомнил госслужащим о необходимости соблюдения запрета дарить и получать презенты.
Соответствующие письма направлены во все органы исполнительной власти субъектов РФ, федеральные ведомства, Центробанк, внебюджетные фонды и госкорпорации.
Напомним, что сегодня действует запрет на вручение чиновникам подарков дороже 3 тыс. руб. Такие презенты следует сдавать с последующим правом выкупа. Табу на получение подарков госслужащими было прописано в законе в 2008 г. Однако на практике норма почти не действовала: чиновники так и не поняли, как отчитываться за дорогие подарки и какое ведомство следит за этим. Ясность внесли только в 2014-м. С тех пор проводится мониторинг в отношении 89 федеральных госорганов и 7 госкорпораций.
Совет при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства одобрил законопроект, отменяющий для госслужащих «подарочный максимум» в 3 тыс. руб. Вместо этого будет установлен конкретный перечень презентов, которые разрешат принимать.
В перечень предлагается включить и подарки в виде полиграфической продукции с логотипом госоргана или организации (фирменные блокноты
Зато в перечне разрешённых окажутся и весьма дорогие подарки. Поощрения от органа госвласти, в котором работает чиновник, или от вышестоящего органа не возбраняются, то есть начальство сможет порадовать заслуженного сотрудника ценной вещью. Подробный список разрешённых подарков будет установлен отдельно.
Есть в законопроекте и ещё один нюанс. Предлагается ввести антикоррупционные стандарты для работников хозяйственных обществ, учреждаемых или контролируемых госкорпорациями (госкомпаниями),
Аналогичный перечень подарков разработают и для парламентариев. Для этого до Нового года Комитет Госдумы по контролю и регламенту подготовит методичку. Вероятно, там также будут «легализованы» цветы и полиграфия.
«Подарков мне в Госдуму не приносят. В случае, например, с часами от правительства Дагестана были соответствующие сертификат и письмо, приказ главы республики о награждении, потому что часы стоили больше 3 тыс. руб., — рассказала депутат ГД Светлана Журова. — Обычно мы дарим достаточно простые презенты друг другу на Новый год».
Во время международных командировок и на официальных раутах мне дарят самые обычные сувениры, которые никакой ценности не представляют. Но я их все сдаю в протокольный отдел.
Однако иногда вопросы возникают и у депутатов. «Скажем, если сослуживцы скинулись мне на часы за 30 тыс., это будет считаться незаконным?» — хочет ясности депутат ГД Виталий Милонов. Он, правда, утверждает, что дорогие подарки ему пытались вручить, когда он трудился депутатом в
Минтруд хочет запретить учителям и врачам принимать любые подарки, кроме цветов и канцелярских принадлежностей. На эти профессии распространят антикоррупционные стандарты для федеральных чиновников.
Проблема ценных подарков чиновникам, которые больше смахивают на взятку, в регионах действительно существует. Сейчас полным ходом идёт суд по делу бывшего руководства Коми. Из показаний свидетелей стало ясно, что водитель бывшего замглавы правительства республики Константина Ромаданова покупал чиновникам и силовикам гаджеты нового поколения, чтобы те были лояльны к его шефу. Например, Ромаданов подарил ноутбук и дорогой алкоголь тогдашнему руководителю регионального управления МЧС Олегу Мануйло, два iPhone по 100 тыс. руб. — губернатору Гайзеру, а
«Госслужащие практически никогда не сдают подарки, как положено по закону. Часто их дарят в неформальной обстановке, что может быть интерпретировано как подарки, не связанные с госслужбой, — уверен замгендиректора Центра антикоррупционных исследований “Трансперенси Интернешнл” Илья Шуманов. — Проблема тут не в непроработанности законов, а в их неисполнении. В этом году мы запрашивали у администрации президента информацию о сданных чиновниками подарках. Как выяснилось, единой системы регистрации презентов в стране не существует. Соответственно, нет и системного контроля».
А как рассказал нам высокопоставленный чиновник одного из федеральных агентств, сами чиновники давно хотят полного запрета на подарки. Потому что система оформления сложная («собирается комиссия, масса людей отвлекается от своих должностных занятий и делает оценку»), а «дарят всякую ерунду».