Богатым предложено поработать подольше

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По мнению экспертов ОЭСР, пенсионные системы должны учитывать различия в продолжительности жизни разных групп населения. Такой подход привел бы к повышению возраста выхода на пенсию для тех, кто ожидаемо проживет дольше: как правило, это люди с высоким доходом. Те, кто зарабатывает мало и, следовательно, проживет меньше, напротив, должны выходить на пенсию раньше, считают эксперты. Они указывают, что «бедные» в среднем начинают работать раньше — что дополнительно усиливает неравенство в соотношении лет на пенсии и продолжительности трудовой деятельности.

Возраст выхода на пенсию мог бы варьироваться с продолжительностью жизни для разных слоев населения — такой подход предложили аналитики ОЭСР в докладе о перспективах развития пенсионных систем. Они полагают, что следует устанавливать более поздний возраст выхода на пенсию для тех, кто ожидаемо проживет дольше, и более низкий для тех, кто меньше.

Эксперты говорят об устойчивой связи между уровнем дохода и ожидаемой продолжительностью жизни: так, например, в США 1% наиболее богатых мужчин проживет на 14,6 года дольше, чем 1% наиболее бедных.

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Для аналогичных групп женщин этот показатель равен 10 годам. Следовательно, жители с высоким доходом не только проводят больше лет на пенсии, но и быстрее зарабатывают необходимую для ее выплаты сумму. В среднем те, кто зарабатывает мало, проводят на работе больше времени, начиная работать в 18 лет, тогда как работники со средним доходом начинают работать в 20 лет, с высоким — в 24 года. Это в итоге усиливает неравенство в стоимости пенсионного года.



Анализ экспертов ОЭСР основан на данных о пенсионерах Канады, Чили, Великобритании, Южной Кореи, Мексики и США. Они рассчитали стоимость пенсионного года с учетом ожидаемого возраста их дожития, дохода (высокий, средний, низкий) и возраста начала работы.

В результате они предложили варианты возраста выхода на пенсию для разных групп с тем, чтобы все они могли провести на пенсии треть своей жизни.

В среднем в этих странах разница в возрасте дожития в зависимости от дохода составляет три-четыре года для мужчин (в среднем он равен 20 годам) и два-три года для женщин (22 года). При этом во всех этих странах возраст выхода на пенсию составляет 65 лет, за исключением женщин в Чили (60 лет) и США (66 лет).

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В результате стоимость одного пенсионного года с учетом дохода и разного возраста начала работы варьируется от 1,7 года работы для мужчин с высоким уровнем доходом в Южной Корее до 2,8 года для мужчин с низким уровнем доходов в США. «Справедливый» возраст выхода на пенсию для этих групп составит 68 лет и 60 лет соответственно. Среди женщин меньше всего работать для выхода на пенсию приходится женщинам с высоким уровнем доходов в Чили (для них стоимость одного пенсионного года — 1,7 года на работе), больше всего — женщинам с низким доходом в Мексике (2,4 года). Для них «новый» возраст выхода на пенсию мог бы быть равен 69 и 62 годам соответственно.



В России, отмечает советник директора Научно-исследовательского института Минфина Николай Авксентьев, также существует разница в продолжительности жизни между жителями с высокими и низкими доходами.

Увеличение ВРП на одного человека в субъекте РФ на 10% приводит к росту ожидаемой продолжительности жизни в нем на 0,03 года. Николай Авксентьев советник директора Научно-исследовательского института Минфина

Отметим, что в 2015 году компания «Финэкспертиза» подсчитала, что меньше всего после выхода на пенсию жили жители Тывы (17 лет), больше всего — жители Ингушетии (26 лет). В целом по России официальный возраст дожития составляет 22 года: для мужчин — 16 лет, для женщин — 25, при этом возраст выхода на пенсию для них с 2019 года составит 65 и 63 года соответственно.



Анастасия Мануйлова