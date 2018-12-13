Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Виновна: названа причина изнасилования и избиения дознавательницы
Убийственный Пенициллин: США «оценили» новое российское оружие
Статины могут принести больше вреда, чем пользы
Продукт, считающийся за границей полезным, часто выкидывают в РФ
5 секретов, как сделать дешевую кухню дорогой
Мальчик с ягуарамиИстория Тьяго, умеющего жить с хищниками
Фигурист уронил партнёршу и поднял её, когда та была без сознания
Российский самолет "страшно удивил" американцев
Дана Борисова показала своих женихов из «Давай поженимся!»
Беременная Бортич в фильме «Полицейский с Рублевки»: первое фото
Украинские танки вошли в города Донбасса на границе - СМИ
СМИ: РФ испытывает новый атомный подводный крейсер
Кремль сделал заявление после слов Порошенко «Это война»
В России отменяют трудовые книжки
Под землей обнаружена неизвестная жизнь
Российское оружие, которое пугает США (фото)
Стоит ли сейчас вкладываться в недвижимость?
Как украсить дом к Новому году: 10 классных идей
Фоторепортажи
12«Дорога домой». Портреты бездомных из России
20Кто убил Кеннеди
06:51 (мск), источник: РИА Новости

Первая леди США рассказала, как Дональд Трамп принимает решения

ВАШИНГТОН, 13 дек — РИА Новости. Первая леди США Меланья Трамп рассказала, что не всегда согласна с тоном своего супруга и дает ему советы, но в конечном итоге президент Дональд Трамп сам принимает решения.

Наверх
Источник: AP 2018

«Я бы хотела, чтобы у меня было больше времени смотреть новости, но я занята своей работой. Но я знаю точно, что происходит. Я слежу. Я даю моему мужу честный совет и свое мнение. Иногда он слушает, а иногда нет», — сказала она в интервью телеканалу Fox News.

Я иногда не согласна с его тоном. Но в конечном итоге он сам принимает решения, он знает последствия, он взрослый. Но он боец. Он борется за Америку и американский народ каждый день.

Меланья Трамп рассказала, что заявила своему супругу, что тот победит, если снова решит принять участие в президентской гонке. «Я знаю его, я знаю, как он находит контакт с людьми», — сообщила первая леди США.

Она также поделилась, что стало для нее самым сложным моментом после того, как она стала первой леди страны.

«Я бы сказала, это оппортунисты, которые используют мое имя или имя моей семьи для того, чтобы продвигать себя — от комиков до журналистов, писателей. Они пишут историю, и это неправильно. Им нравится фокусироваться на слухах», — посетовала супруга американского президента.

Читайте также:

 В Таиланде драка питона с варанами попала на видео
Найдена неожиданная польза умеренного употребления алкоголя
ЦСКА разгромил мадридский «Реал» в Лиге чемпионов
Европарламент принял резолюцию против «Северного потока — 2»
Кокорин столкнулся с перспективой стать калекой в СИЗО
«Роснефть» отказалась работать в Иране
ОСЭР: пенсионный возраст разных регионов должен отличаться
В соцсетях объяснили привычку мужчин широко раздвигать ноги
Предсказаны масштабные разрушения в северных странах
Спорт
Самая обидная победа в истории российского футбола ЦСКА разгромил «Реал», но вылетел из еврокубков
Hi-Tech
Samsung закрывает завод смартфонов Во всем виновата жесткая конкуренция.
Авто
Как выглядит Hyundai, который за 5 лет проехал 1 600 000 км Американка Фарра Хейнс, работая водителем службы доставки, проехала миллион миль на стандартном Hyundai Elantra 2013 года выпуска
Кино
Петросян пришел на «Голубой огонек» с Бузовой Певица и звезда «Дома 2» проанонсировала «необычную коллаборацию» с 73-летним юмористом
Недвижимость
Стоит ли сейчас вкладываться в недвижимость?
Россиянка рассказала о переезде и жизни в США
Пора в горы: выбираем зимний курорт на Кавказе
Как контролировать капитальный ремонт в своем доме
Дети
Виктория Лопырева: «Я жду первенца» Модель подтвердила, что беременна и показала округлившийся живот (фото)
Леди
14 самых нарядных платьев на Новый год дешевле 1000 рублей До Нового года остается все меньше времени – пересчитать уже можно по пальцам на руках – твоих и бойфренда
Все о ремонте
Где хранить то, что нужно скрыть
5 мифов о скандинавском стиле, в которые мы верим
Сливаем воду, освобождаем розетки. Какие дела в доме нужно сделать к зиме?
Обои на кухне: за и против
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь