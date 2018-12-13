Первая леди США рассказала, как Дональд Трамп принимает решения

Источник: AP 2018

«Я бы хотела, чтобы у меня было больше времени смотреть новости, но я занята своей работой. Но я знаю точно, что происходит. Я слежу. Я даю моему мужу честный совет и свое мнение. Иногда он слушает, а иногда нет», — сказала она в интервью телеканалу Fox News.

Я иногда не согласна с его тоном. Но в конечном итоге он сам принимает решения, он знает последствия, он взрослый. Но он боец. Он борется за Америку и американский народ каждый день.

Меланья Трамп рассказала, что заявила своему супругу, что тот победит, если снова решит принять участие в президентской гонке. «Я знаю его, я знаю, как он находит контакт с людьми», — сообщила первая леди США.

Она также поделилась, что стало для нее самым сложным моментом после того, как она стала первой леди страны.

«Я бы сказала, это оппортунисты, которые используют мое имя или имя моей семьи для того, чтобы продвигать себя — от комиков до журналистов, писателей. Они пишут историю, и это неправильно. Им нравится фокусироваться на слухах», — посетовала супруга американского президента.