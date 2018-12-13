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06:43 (мск), источник: РИА Новости

Джордж Мартин пообещал продолжение «Игры престолов»

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Американский писатель и сценарист Джордж Мартин пообещал закончить серию книг «Песнь Льда и Пламени», по мотивам которой снят популярный сериал «Игра престолов». Об этом он сообщил в своем блоге.

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Источник: РИА "Новости"
Я вернулся в свою крепость одиночества и вернулся в Вестерос. Вы увидите ее не завтра и не на следующей неделе, но вы получите финал «Песни Льда и Пламени»

Мартин добавил, что вскоре на экраны выйдет финальный сезон «Игры престолов», а также сообщил о подготовке приквела для сериала.

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«Новый сериал, который пока неофициально назвали “Долгая ночь”, сейчас ведет подбор актеров. А также ведется работа над сценариями еще нескольких шоу», — добавил писатель.

Сериал по романам писателя стал популярным благодаря неожиданным сюжетным поворотам, включая гибель главных героев. «Игру престолов» снимают с 2011 года, за это время проект получил 38 премий «Эмми».

Выход финального восьмого сезона сериала намечен на апрель 2019 года.

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