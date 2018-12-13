Джордж Мартин пообещал продолжение «Игры престолов»

Я вернулся в свою крепость одиночества и вернулся в Вестерос. Вы увидите ее не завтра и не на следующей неделе, но вы получите финал «Песни Льда и Пламени»
Мартин добавил, что вскоре на экраны выйдет финальный сезон «Игры престолов», а также сообщил о подготовке приквела для сериала.
«Новый сериал, который пока неофициально назвали “Долгая ночь”, сейчас ведет подбор актеров. А также ведется работа над сценариями еще нескольких шоу», — добавил писатель.
Сериал по романам писателя стал популярным благодаря неожиданным сюжетным поворотам, включая гибель главных героев. «Игру престолов» снимают с 2011 года, за это время проект получил 38 премий «Эмми».
Выход финального восьмого сезона сериала намечен на апрель 2019 года.