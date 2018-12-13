Незрячий велосипедист покоряет Гималаи и сердца
Дивьяншу Ганатра потерял зрение в 19 лет. Теперь основанная им организация позволяет незрячим заниматься экстремальными видами спорта.
Дивьяншу Ганатра потерял зрение в 19 лет. Теперь основанная им организация позволяет незрячим заниматься экстремальными видами спорта.
Дивьяншу Ганатра потерял зрение в 19 лет
Он живет в индийском города Пуна, где основал благотворительную организацию Adventures Beyond Borders.
Организация помогает индийцам с инвалидностью, в том числе дает возможность незрячим заниматься экстремальными видами спорта в одной команде со зрячими «капитанами».
Репортаж Аамира Пирзады