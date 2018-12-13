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10:20 (мск), источник: BBC News Русская служба

Незрячий велосипедист покоряет Гималаи и сердца

Дивьяншу Ганатра потерял зрение в 19 лет. Теперь основанная им организация позволяет незрячим заниматься экстремальными видами спорта.

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Дивьяншу Ганатра потерял зрение в 19 лет из-за глаукомы.

Он живет в индийском города Пуна, где основал благотворительную организацию Adventures Beyond Borders.

Во время загрузки произошла ошибка.

Организация помогает индийцам с инвалидностью, в том числе дает возможность незрячим заниматься экстремальными видами спорта в одной команде со зрячими «капитанами».

Репортаж Аамира Пирзады

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