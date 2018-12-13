Ответственность за рост цен 55% населения возлагает на президента

Источник: РИА "Новости"

В экономических проблемах страны Путина меньше всего винили в 2003 г., на фоне «дела Юкоса» и президентской кампании — 18%, а также в 2009 г., когда он был премьером. Больше всего нареканий к его деятельности респонденты выказывали в 2014 г., на фоне обострения отношений с Украиной, присоединения Крыма и введения западных санкций — 65%. Тогда же 81% опрошенных заявил о заслугах Путина в экономических успехах и росте благосостояния населения.

«Президент сосредоточил в своих руках власть, и люди это чувствуют. Это хорошо, когда в стране все хорошо, но когда жизнь ухудшается — это работает против президента», говорит социолог Левада-центра Денис Волков.