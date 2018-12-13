Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бабушки дурно пахнут из-за одной причины - ученые
Убийственный Пенициллин: США «оценили» новое российское оружие
2-летний сын Марата Башарова растет модником
Раненых выносят на руках: первые фото с места трагедии в Турции
Пора в горы: выбираем зимний курорт на Кавказе
В Техасе похоронили Джорджа Буша-старшего В Техасе в городе Колледж-Стэйшн похоронили 41-го президента США
Травмированного ведущего НТВ ночью выставили из больницы
Захватывать не придется: ответ Гордону про Херсон
Насильники назвали причину группового изнасилования дознавателя
Китай сделал предупреждение Украине по РФ
52-летняя Штурм показала грудь на пляже - фото
Криминальный авторитет Стёпа погиб с сыновьями
Продукт, считающийся за границей полезным, часто выкидывают в РФ
Как накопить деньги без усилий: простое правило
Уволенным работникам завода дадут по 10 покрышек
Россияне покупают «электрички» ради статуса
Как украсить дом к Новому году: 10 классных идей
Россиянка рассказала о переезде и жизни в США
Фоторепортажи
22Северокорейская угроза
11Вся жизнь — тюрьма: почему корейцы мечтают попасть в заключение
10:26 (мск), источник: Ведомости

Ответственность за рост цен 55% населения возлагает на президента

Более половины российских граждан считают президента Владимира Путина ответственным за проблемы страны и рост стоимости жизни. Такого мнения придерживаются 55% опрошенных социологами Левада-центра в ноябре, отмечает РБК. Впрочем, столько же респондентов назвали фамилию Путина, отвечая на вопрос об ответственных за экономические успехи страны.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

В экономических проблемах страны Путина меньше всего винили в 2003 г., на фоне «дела Юкоса» и президентской кампании — 18%, а также в 2009 г., когда он был премьером. Больше всего нареканий к его деятельности респонденты выказывали в 2014 г., на фоне обострения отношений с Украиной, присоединения Крыма и введения западных санкций — 65%. Тогда же 81% опрошенных заявил о заслугах Путина в экономических успехах и росте благосостояния населения.

«Президент сосредоточил в своих руках власть, и люди это чувствуют. Это хорошо, когда в стране все хорошо, но когда жизнь ухудшается — это работает против президента», говорит социолог Левада-центра Денис Волков.

Правительство винят в проблемах 37% респондентов (на его заслуги указывают лишь 13%), премьера Дмитрия Медведева — 21% (его положительную роль в экономическом развитии отметили лишь 4%). Меньше всего ответственности за проблемы и рост стоимости жизни в России, по мнению респондентов, несут губернаторы и местные власти — 13%, а также бизнес — 5%.

 Росстат улучшил оценку роста экономики России
Как превратить похороны в войну
Российские биатлонисты попали под подозрение из-за допинга
Деликатный вопрос: почему школьники остаются без туалетов
Австралийка обнаружила слишком заботливую паучиху
Иллюзия со столбом озадачила пользователей соцсетей
Как в Испании отреагировали на победу ЦСКА над «Реалом»
Россия объявила персоной нон грата дипломата из Словакии
Госдума приняла восьмитысячный закон
Спорт
Фавориты ЛЧ по итогам группового этапа продолжили путь в турнире Пятикратный победитель Лиги чемпионов Роналду в первом же матче турнира с «Валенсией» получил прямую красную карточку, но помог своей команде выйти в плей-офф
Hi-Tech
Каким люди видели мир будущего 100 лет назад Дирижабли вместо «Боингов», крылья вместо лоукостеров.
Авто
Как выглядит Hyundai, который за 5 лет проехал 1 600 000 км Американка Фарра Хейнс, работая водителем службы доставки, проехала миллион миль на стандартном Hyundai Elantra 2013 года выпуска
Кино
Петросян пришел на «Голубой огонек» с Бузовой Певица и звезда «Дома 2» проанонсировала «необычную коллаборацию» с 73-летним юмористом
Недвижимость
Стоит ли сейчас вкладываться в недвижимость?
Россиянка рассказала о переезде и жизни в США
Пора в горы: выбираем зимний курорт на Кавказе
Российские застройщики вовсю торгуют несуществующим жильем. Кому это выгодно?
Популярные темы на «Детях»
Профессия для принцессы, и про алименты на время обучения в ВУЗе 456
Родители и дети 219
Чужие измены 187
про толерантность 132
Леди
Пугачева, Тимати и другие звезды, которые дружат с экс-любовниками Рассказываем о звездах, которые пожалели, что разошлись со своими бывшими и стали встречаться с ними снова или просто дружить.
Все о ремонте
5 мифов о скандинавском стиле, в которые мы верим
Квартира в Липецке: спокойный интерьер в серебристо-серых тонах
Обои на кухне: за и против
Дизайн гостиной в панельке, который вы захотите повторить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь