Ответственность за рост цен 55% населения возлагает на президента
Более половины российских граждан считают президента Владимира Путина ответственным за проблемы страны и рост стоимости жизни. Такого мнения придерживаются 55% опрошенных социологами
Более половины российских граждан считают президента Владимира Путина ответственным за проблемы страны и рост стоимости жизни. Такого мнения придерживаются 55% опрошенных социологами
В экономических проблемах страны Путина меньше всего винили в 2003 г., на фоне «дела Юкоса» и президентской кампании — 18%, а также в 2009 г., когда он был премьером. Больше всего нареканий к его деятельности респонденты выказывали в 2014 г., на фоне обострения отношений с Украиной, присоединения Крыма и введения западных санкций — 65%. Тогда же 81% опрошенных заявил о заслугах Путина в экономических успехах и росте благосостояния населения.
«Президент сосредоточил в своих руках власть, и люди это чувствуют. Это хорошо, когда в стране все хорошо, но когда жизнь ухудшается — это работает против президента», говорит социолог
Правительство винят в проблемах 37% респондентов (на его заслуги указывают лишь 13%), премьера Дмитрия Медведева — 21% (его положительную роль в экономическом развитии отметили лишь 4%). Меньше всего ответственности за проблемы и рост стоимости жизни в России, по мнению респондентов, несут губернаторы и местные власти — 13%, а также бизнес — 5%.