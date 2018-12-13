По кустам: как школьники страдают без туалетов

Детям из сотен российских школ приходится справлять нужду в уличных туалетах. Вице-спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает отсутствие теплых уборных в образовательных учреждениях «катастрофой», приводящей к бесплодию у детей. Она поручила сенаторам поскорее решить эту проблему. В ряде российских регионов «туалетный» вопрос пообещали закрыть к концу 2019 года.

В более чем двух тысячах российских школах нет теплых туалетов — эти данные привела глава Совета Федерации Валентина Матвиенко. Такое положение дел вице-спикер назвала «катастрофой», которая приводит к детскому бесплодию. В начале декабря Матвиенко поручила сенаторам до января следующего года узнать, сколько денег необходимо на утепление уборных в школах Дагестана, Бурятии и Забайкальского края.

По данным Совфеда, в Дагестане без ремонта остаются туалеты в 254 школах, в Бурятии — в 60 учреждениях, а в Забайкальском крае — в 279 школах.

Давайте закроем эту тему, коллеги, это здоровье детей. Стыдно, стыдно нам, нашей стране в который раз обсуждать этот вопрос. Конечно, школа школе рознь, и цена вопроса по утеплению туалета школьного разная, но тем не менее это не космодром построить. Валентина Матвиенко Вице-спикер Совета Федерации

Об одном из последних вопиющих примеров стало известно 12 декабря. Депутат Заксобрания Красноярского края Илья Зайцев сообщил, что в одной из школ села Вознесенка, расположенного в Абанском районе, установили неработающие биотуалеты. Политик отметил, что региональный Минобр получил бюджетные средства на возведение модульных пристроек с теплыми туалетами во всех сельских школах. Пока идет их установка, в образовательных учреждениях временно установили биотуалеты.

«Но что сделало управление образования Абанского района, чтобы отчитаться о собственной эффективности? Они притащили кабины биотуалетов, сделали фотографии для отчета, поставили кабинки в коридоре школы, заклеили скотчем и приказали не пользоваться», — написал Зайцев на своей странице в фейсбуке.

В сельской школе местному изданию NGS24.RU сообщили, что учащимся до сих пор приходится справлять нужду на улице.

В администрации сказали, что дети живут в деревне и должны уже привыкнуть к морозу. Сейчас у нас минус 12 градусов, а до этого было минус 45. Завуч школы в Вознесенке

Как сообщили ТАСС в красноярском Министерстве образования, оснащение всех школ теплыми туалетами планируется завершить к 1 сентября 2019 года. Всего в регионе около 1,1 тыс. школ, в них учатся более 330 тыс. детей.

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«Это очень протяженный регион со сложными климатическими условиями, проблема теплых туалетов начала решаться в 2013 году. В основном она решена, но осталось 98 школ, где мы до сентября 2019 года временно разместили биотуалеты. В бюджете 2019 года заложено 96 млн рублей на замену их теплыми туалетами», — отметили в ведомстве.

В региональном Минобре пояснили, что во время приезда депутата Ильи Зайцева в сельскую школу биотуалеты были на полдня закрыты для замены раствора. «Это было сделано, когда спали холода, чтобы дети могли нормально ходить в уличный туалет. Сейчас эти кабинки работают. Раствор заменен», — добавили в ведомстве.

Впрочем, риск отморозить некоторые части тела — далеко не единственная опасность, подстерегающая детей, которые вынуждены пользоваться уличными туалетами. Так, в ноябре в Волгоградской области четырехлетний глухонемой мальчик утонул в выгребной яме во дворе собственного же дома.

В начале сентября в том же регионе произошел аналогичный несчастный случай, в результате которого утонул шестилетний мальчик. Он провалился в выгребную яму туалета у кафе.

В мае 2018 года в Брянской области было найдено тело четырехлетнего мальчика, утонувшего в выгребной яме на территории школы. В апреле в Ставрополье 12-летняя девочка пришла в гости к родственникам вместе двухлетним братом. Во время игры мальчик остался один во дворе и упал в выгребную яму. Его доставили в реанимацию, однако спасти ребенка врачам не удалось — дыхательные пути были забиты землей и илом.

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Как пояснил «Газете.Ru» адвокат «Корчаго и партнеры» Тимур Баязитов, наличие уборных в школах регулируется ФЗ «Об образовании» и постановлением главного санитарного врача России «Об утверждении санитарно-эпидемиологические требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

«На каждом этаже должны размещаться туалеты для мальчиков и девочек, оборудованные кабинами с дверями. В санитарных узлах устанавливают педальные ведра, держатели для туалетной бумаги; рядом с умывальными раковинами размещают электрополотенце или приспособление для бумажного полотенца», — сообщил юрист. Он отметил, что у сантехники должны отсутствовать сколы, трещины и другие дефекты.

Баязитов подчеркнул, что в соответствии с указанными требованиями родители имеют право требовать от руководства школы предоставления их детям туалетов. «При нарушении родители могут обратиться в прокуратуру либо в Санэпидемстанцию. И если в действиях должностных лиц будет установлены нарушения, они могут быть привлечены в ответственности по статье 6.3 КоАП России и заплатить штраф размером до одной тысячи рублей», — подытожил адвокат.

После заявления Валентины Матвиенко региональные Минобры активизировались и начали отчитываться о продвижении «туалетного» вопроса.

Власти Забайкальского края до конца года обещают установить утепленные туалеты в 173 школах, что составляет «более 50% от потребности». «Полностью решить проблему планируется до конца 2020 года», — заявили в Минобре. Там отметили, что на ремонт оставшихся уборных будет потрачено 72 млн рублей из краевого и муниципального бюджетов.

В Бурятии обустройство школ теплыми туалетами обещают завершить к декабрю 2019 года — на это выделено 60 млн рублей. «Составлена дорожная карта, она утверждена. Работы по обустройству санузлов были начаты в 2018 году», — рассказали в местном Минобре ТАСС.

Там пояснили, что завершить все мероприятия в 2018 году не удается из-за отсутствия «расходных обязательств». «На это тоже нужно время, так как необходимо выделение дополнительного земельного участка, прохождение процедур экспертизы, где-то нужно бурить скважину, налаживать водоснабжение, проводить согласования с Роспотребнадзором. Это длительный и затратный процесс», — добавили в ведомстве.