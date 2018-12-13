По кустам: как школьники страдают без туалетов
Деликатный вопрос: почему школьники остаются без туалетов.
Деликатный вопрос: почему школьники остаются без туалетов.
Детям из сотен российских школ приходится справлять нужду в уличных туалетах.
В более чем двух тысячах российских школах нет теплых туалетов — эти данные привела глава Совета Федерации Валентина Матвиенко. Такое положение дел
По данным Совфеда, в Дагестане без ремонта остаются туалеты в 254 школах, в Бурятии — в 60 учреждениях, а в Забайкальском крае — в 279 школах.
Давайте закроем эту тему, коллеги, это здоровье детей. Стыдно, стыдно нам, нашей стране в который раз обсуждать этот вопрос. Конечно, школа школе рознь, и цена вопроса по утеплению туалета школьного разная, но тем не менее это не космодром построить.
Об одном из последних вопиющих примеров стало известно 12 декабря. Депутат Заксобрания Красноярского края Илья Зайцев сообщил, что в одной из школ села Вознесенка, расположенного в Абанском районе, установили неработающие биотуалеты. Политик отметил, что региональный Минобр получил бюджетные средства на возведение модульных пристроек с теплыми туалетами во всех сельских школах. Пока идет их установка, в образовательных учреждениях временно установили биотуалеты.
«Но что сделало управление образования Абанского района, чтобы отчитаться о собственной эффективности? Они притащили кабины биотуалетов, сделали фотографии для отчета, поставили кабинки в коридоре школы, заклеили скотчем и приказали не пользоваться», — написал Зайцев на своей странице в фейсбуке.
В сельской школе местному изданию NGS24.RU сообщили, что учащимся до сих пор приходится справлять нужду на улице.
В администрации сказали, что дети живут в деревне и должны уже привыкнуть к морозу. Сейчас у нас минус 12 градусов, а до этого было минус 45.
Как сообщили ТАСС в красноярском Министерстве образования, оснащение всех школ теплыми туалетами планируется завершить к 1 сентября 2019 года. Всего в регионе около 1,1 тыс. школ, в них учатся более 330 тыс. детей.
«Это очень протяженный регион со сложными климатическими условиями, проблема теплых туалетов начала решаться в 2013 году. В основном она решена, но осталось 98 школ, где мы до сентября 2019 года временно разместили биотуалеты. В бюджете 2019 года заложено 96 млн рублей на замену их теплыми туалетами», — отметили в ведомстве.
В региональном Минобре пояснили, что во время приезда депутата Ильи Зайцева в сельскую школу биотуалеты были на полдня закрыты для замены раствора. «Это было сделано, когда спали холода, чтобы дети могли нормально ходить в уличный туалет. Сейчас эти кабинки работают. Раствор заменен», — добавили в ведомстве.
Впрочем, риск отморозить некоторые части тела — далеко не единственная опасность, подстерегающая детей, которые вынуждены пользоваться уличными туалетами. Так, в ноябре в Волгоградской области четырехлетний глухонемой мальчик утонул в выгребной яме во дворе собственного же дома.
В мае 2018 года в Брянской области было найдено тело четырехлетнего мальчика, утонувшего в выгребной яме на территории школы. В апреле в Ставрополье 12-летняя девочка пришла в гости к родственникам вместе двухлетним братом. Во время игры мальчик остался один во дворе и упал в выгребную яму. Его доставили в реанимацию, однако спасти ребенка врачам не удалось — дыхательные пути были забиты землей и илом.
Как пояснил «Газете.Ru» адвокат «Корчаго и партнеры» Тимур Баязитов, наличие уборных в школах регулируется ФЗ «Об образовании» и постановлением главного санитарного врача России «Об утверждении
«На каждом этаже должны размещаться туалеты для мальчиков и девочек, оборудованные кабинами с дверями. В санитарных узлах устанавливают педальные ведра, держатели для туалетной бумаги; рядом с умывальными раковинами размещают электрополотенце или приспособление для бумажного полотенца», — сообщил юрист. Он отметил, что у сантехники должны отсутствовать сколы, трещины и другие дефекты.
Баязитов подчеркнул, что в соответствии с указанными требованиями родители имеют право требовать от руководства школы предоставления их детям туалетов. «При нарушении родители могут обратиться в прокуратуру либо в Санэпидемстанцию. И если в действиях должностных лиц будет установлены нарушения, они могут быть привлечены в ответственности по статье 6.3 КоАП России и заплатить штраф размером до одной тысячи рублей», — подытожил адвокат.
Власти Забайкальского края до конца года обещают установить утепленные туалеты в 173 школах, что составляет «более 50% от потребности». «Полностью решить проблему планируется до конца 2020 года», — заявили в Минобре. Там отметили, что на ремонт оставшихся уборных будет потрачено 72 млн рублей из краевого и муниципального бюджетов.
В Бурятии обустройство школ теплыми туалетами обещают завершить к декабрю 2019 года — на это выделено 60 млн рублей. «Составлена дорожная карта, она утверждена. Работы по обустройству санузлов были начаты в 2018 году», — рассказали в местном Минобре ТАСС.
Там пояснили, что завершить все мероприятия в 2018 году не удается
Ранее глава Министерства просвещения Ольга Васильева заявляла, что в России у 3,4 тыс. школ туалеты расположены на улице. На ремонт обветшалых учебных заведений и установку уборных требовалось около 10 млрд рублей, говорила она на «правительственном часе» в октябре 2017 года.