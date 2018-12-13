Пользователей Сети озадачила иллюзия со столбом

В соцсетях пользователи делятся снимком, который многих поставил в тупик. Он был сделан в столице Эфиопии.

В Аддис-Абебе впервые проводили день без машин. Многие жители города отправились на пешую прогулку. Один из них гулял вдоль стены храма Святого Георгия, как вдруг увидел необычную картину, созданную перепадом света и тени. Он сделал фото и опубликовал его в одной из соцсетей.

Коллекции Оптические иллюзии или обман зрения

«Какое-то время я говорил себе: это же две разные фотки. Столб там или не столб, при чем он тут вообще! Но наконец до меня дошло», — написал один из комментаторов.

Как и ему, многим другим пользователям тоже показалось, что это две разных фотографии, соединенные вместе, но на самом деле снимок один. Иллюзия возникает из-за причудливого освещения: фотографу удалось поймать момент, когда солнечные лучи падают только с одной стороны столба, а другая остается в тени.

Кроме того, как раз по линии столба заканчивается ряд деревьев и начинается открытое пространство. В итоге возникает впечатление нестыковки.