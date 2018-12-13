The pole in this picture makes it look like two different pictures. from r/mildlyinteresting
Пользователей Сети озадачила иллюзия со столбом
Все дело в причудливом освещении.
Все дело в причудливом освещении.
В соцсетях пользователи делятся снимком, который многих поставил в тупик. Он был сделан в столице Эфиопии.
В
«Какое-то время я говорил себе: это же две разные фотки. Столб там или не столб, при чем он тут вообще! Но наконец до меня дошло», — написал один из комментаторов.
Как и ему, многим другим пользователям тоже показалось, что это две разных фотографии, соединенные вместе, но на самом деле снимок один. Иллюзия возникает
Кроме того, как раз по линии столба заканчивается ряд деревьев и начинается открытое пространство. В итоге возникает впечатление нестыковки.
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