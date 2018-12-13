Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Решение по украинским морякам — «колоссальная ошибка» РФ: Шарий
Убийственный Пенициллин: США «оценили» новое российское оружие
Эфирное масло правда убивает микробы? Ответ врача
Россия объявила персоной нон грата словацкого военного дипломата
Застройщики торгуют несуществующим жильем. Кому это выгодно?
Мальчик с ягуарамиИстория Тьяго, умеющего жить с хищниками
Травмированного ведущего НТВ ночью выставили из больницы
Захватывать не придется: ответ Гордону про Херсон
Насильники назвали причину группового изнасилования дознавателя
Китай сделал предупреждение Украине по РФ
Украинские танки вошли в города Донбасса на границе - СМИ
СМИ: РФ испытывает новый атомный подводный крейсер
"Мне повезло": автор восхитительного фото, одного из лучших
Смерть дочери подтолкнула женщину на необычный шаг
В Антарктиде нашли рукотворные развалины (фото)
Раскрыта новая схема обмана клиентов «Сбербанка»
Россиянка рассказала о переезде и жизни в США
Как украсить дом к Новому году: 10 классных идей
Фоторепортажи
22Северокорейская угроза
11Вся жизнь — тюрьма: почему корейцы мечтают попасть в заключение
10:26 (мск), источник: Mail Новости

Пользователей Сети озадачила иллюзия со столбом

Все дело в причудливом освещении.

Наверх

В соцсетях пользователи делятся снимком, который многих поставил в тупик. Он был сделан в столице Эфиопии.

The pole in this picture makes it look like two different pictures. from r/mildlyinteresting

В Аддис-Абебе впервые проводили день без машин. Многие жители города отправились на пешую прогулку. Один из них гулял вдоль стены храма Святого Георгия, как вдруг увидел необычную картину, созданную перепадом света и тени. Он сделал фото и опубликовал его в одной из соцсетей.

Коллекции
Оптические иллюзии или обман зрения

«Какое-то время я говорил себе: это же две разные фотки. Столб там или не столб, при чем он тут вообще! Но наконец до меня дошло», — написал один из комментаторов.

Как и ему, многим другим пользователям тоже показалось, что это две разных фотографии, соединенные вместе, но на самом деле снимок один. Иллюзия возникает из-за причудливого освещения: фотографу удалось поймать момент, когда солнечные лучи падают только с одной стороны столба, а другая остается в тени.

Кроме того, как раз по линии столба заканчивается ряд деревьев и начинается открытое пространство. В итоге возникает впечатление нестыковки.

Читайте также:

Российские биатлонисты попали под подозрение из-за допинга
Деликатный вопрос: почему школьники остаются без туалетов
Австралийка обнаружила слишком заботливую паучиху
Как в Испании отреагировали на победу ЦСКА над «Реалом»
Россия объявила персоной нон грата дипломата из Словакии
Госдума приняла восьмитысячный закон
Спорт
Фавориты ЛЧ по итогам группового этапа продолжили путь в турнире Пятикратный победитель Лиги чемпионов Роналду в первом же матче турнира с «Валенсией» получил прямую красную карточку, но помог своей команде выйти в плей-офф
Hi-Tech
Каким люди видели мир будущего 100 лет назад Дирижабли вместо «Боингов», крылья вместо лоукостеров.
Авто
Как выглядит Hyundai, который за 5 лет проехал 1 600 000 км Американка Фарра Хейнс, работая водителем службы доставки, проехала миллион миль на стандартном Hyundai Elantra 2013 года выпуска
Кино
Петросян пришел на «Голубой огонек» с Бузовой Певица и звезда «Дома 2» проанонсировала «необычную коллаборацию» с 73-летним юмористом
Недвижимость
Стоит ли сейчас вкладываться в недвижимость?
Россиянка рассказала о переезде и жизни в США
Пора в горы: выбираем зимний курорт на Кавказе
Российские застройщики вовсю торгуют несуществующим жильем. Кому это выгодно?
Популярные темы на «Детях»
Профессия для принцессы, и про алименты на время обучения в ВУЗе 456
Родители и дети 219
Чужие измены 187
про толерантность 132
Леди
Пугачева, Тимати и другие звезды, которые дружат с экс-любовниками Рассказываем о звездах, которые пожалели, что разошлись со своими бывшими и стали встречаться с ними снова или просто дружить.
Все о ремонте
Квартира-лес: уютный интерьер в современном стиле
7 признаков плохого ремонта
Как сделать дизайнерский ремонт, если бюджет маленький
Как хранят вещи скандинавы: 7 дизайн-хаков
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь