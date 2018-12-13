«Шум из ничего»: «Россия 24» объяснила сюжет о «самом современном роботе» Борисе

По его словам, роботу Борису «посвятили немало интернет-страниц». «Где-то провели целое расследование, всерьез анализировали видеокадры. Доказывали, почему на экране не чудо техники, а живой аниматор. Естественно, тему быстро подхватила украинская пресса, ну и тон этих публикаций уже — издевательский», — отметил ведущий, добавив, что инфоповод выдумали из одного «не совсем удачного художественного приема».

Автор сюжета, корреспондент «Вести. Ярославль» (именно там проходил молодежный форум «Проектория». — Esquire) Арсений Кондратьев рассказал, что «был полностью уверен, что все по аналогии с Дедом Морозом все совершенно точно узнают аниматора в костюме». Он отметил, что форум детский — и все проекты представлены в виде макетов, например, железная дорога. «Ведь ни у кого не вызвало сомнений, что именно на этом примере ребята будут изучать настоящие проекты настоящей железной дороги, развязок и поездов на дистанционном управлении. Вот так же и с этим роботом», — объяснил Кондратьев.