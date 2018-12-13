Здоровье по средствам

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В ряде сегментов российского здравоохранения растет объем платных услуг: в первую очередь, по данным Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ), это происходит в стоматологии. Их объем снижается в случае обращения пациентов в стационары, при этом во всех отраслях выросла доля официальных платежей в ущерб теневым.

Россияне вынуждены все чаще прибегать к ряду услуг платной медицины как в частных, так и государственных медицинских учреждениях. Такие выводы можно сделать из исследования экспертов Высшей школы экономики, базой для которого стали данные «Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ» (RLMS-HSE).

Чаще всего россияне готовы тратить деньги на услуги стоматологов. Средний официальный платеж за стоматологическое лечение в 2017 году составил 9,4 тыс. руб.: в коммерческом секторе он был равен 12,5 тыс. руб., в государственном — 4,4 тыс. руб. Большинство граждан, обращавшихся к зубным врачам в 2017-м, выбирали государственные и муниципальные поликлиники, однако за последние годы (2009−2017) ситуация существенно изменилась. Так, доля предпочитающих госучреждения сократилась (с 60,9% до 55%), а частные — выросла (с 36,2% до 44,8%).

Теневые платежи хотя и сократились (с 2009 года доля официально заплативших стоматологам увеличилась с 52,6% до 61,3%, а рассчитывавшихся не через кассу сократилась почти вдвое — с 17,4% до 9,1%), но остаются значительными. Средняя сумма теневой оплаты лечения у стоматологов — около 6,9 тыс. руб. В каждом втором случае платеж не превышает 2 тыс. руб., а примерно в 40% составляет 2−10 тыс. руб.

На втором месте с учетом среднего размера платежа оказались расходы россиян на услуги поликлиник. Средний официальный платеж в такой ситуации в 2017 году составил 3,5 тыс. руб., в государственных и частных медицинских учреждениях он различался несущественно (3,50 тыс. руб. против 3,57 тыс. руб. соответственно). Нелегальные платежи в поликлиниках наиболее часто встречаются при расчетах за амбулаторную помощь врачей частной практики, реже всего — в коммерческих поликлиниках, а размер потраченных средств варьируется от сумм не выше 500 руб. в качестве «благодарности» до 5 тыс. и более в виде платежа как такового, но минуя кассу.

Статистика платежей за стационарные услуги показывает другую динамику: свыше 95% россиян лечатся в государственных больницах, и при этом доля получающих все бесплатно выросла с менее чем 50% в начале 2000-х годов до 80% в 2017 году. В случае официальных платежей их стоимость в среднем составляла около 16 тыс. руб. за лекарства и расходные материалы, а за пребывание — около 20 тыс. руб. Крайне редко россиянам приходилось платить за услуги скорой: 0,7% платят неофициально подарками и 1,7% — неофициально деньгами (в основном до 500 руб., реже — 1 тыс. руб.).

Отметим, что данные о росте платных услуг в больницах ранее представлял «Общероссийский народный фронт» — этот факт в ходе опроса подтвердили 57% врачей. По информации Всероссийского союза страховщиков, чаще всего россиян просят оплатить расходные материалы при стационарном лечении: лекарства, шприцы, иглы и пр. Также в топ-10 вошли: медизделия, которые вживляются в организм пациента, рентгеновская пленка, материалы для стоматологических пломб, диски для записи исследований МРТ и КТ и сами исследования.