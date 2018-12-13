Erin-Claire Barrow found the creature on Mount Majura in the suburbs of Canberra:https://t.co/b8ELBAp6Ow— Mark Fletcher (@openvillainy) 13 декабря 2018 г.
Австралийка обнаружила слишком заботливую паучиху
Детеныши облепили маму со всех сторон.
Детеныши облепили маму со всех сторон.
Жительница Австралии
При ближайшем рассмотрении паук оказался самкой, которая заботливо переносила на брюхе огромный выводок паучат. Детенышей было так много, что они облепили маму со всех сторон.
«Мой друг сказал: осторожно, вдруг оно прыгнет. Я и правда наклонилась очень низко, чтобы сделать снимок», — рассказала Барроу.
Членистоногое на фото принадлежит к семейству
Матери очень заботятся о своем потомстве. Когда паучата вылупляются, самка забирает их себе на брюшко и возит до того момента, пока они не научатся самостоятельно добывать пищу.
Одновременно на паучихе могут находиться от 40 до 100 паучат. Нередко они покрывают все тело матери, так что свободным местом остаются только глаза.
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