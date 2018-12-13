Австралийка обнаружила слишком заботливую паучиху

Жительница Австралии Эрин-Клер Барроу пишет и иллюстрирует книги для детей о выдающихся женщинах, которые борются со своими страхами. Поэтому когда во время прогулки в горах она увидела необычного паука, то преодолела свой страх и наклонилась очень близко, чтобы сфотографировать существо.

При ближайшем рассмотрении паук оказался самкой, которая заботливо переносила на брюхе огромный выводок паучат. Детенышей было так много, что они облепили маму со всех сторон.

«Мой друг сказал: осторожно, вдруг оно прыгнет. Я и правда наклонилась очень низко, чтобы сделать снимок», — рассказала Барроу.

Членистоногое на фото принадлежит к семейству пауков-волков. Они живут повсеместно, за исключением Антарктиды. Это спокойные хищники. Сами они не нападают, но если их побеспокоить, могут и укусить.

Матери очень заботятся о своем потомстве. Когда паучата вылупляются, самка забирает их себе на брюшко и возит до того момента, пока они не научатся самостоятельно добывать пищу.

Одновременно на паучихе могут находиться от 40 до 100 паучат. Нередко они покрывают все тело матери, так что свободным местом остаются только глаза.