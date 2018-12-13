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11:43 (мск), источник: Mail Новости

Художник «ремонтирует» дома с помощью деталей Lego

Иногда их требуется очень много, но выглядит это забавно.

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Немецкий художник Ян Ворман еще в 2007 году начал дополнять недостающие части зданий миниатюрными кубиками конструктора Lego.

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Сначала это было просто шуткой, но вскоре превратилось в долгосрочный международный проект под названием Dispatchwork. За эти годы Ворман успел «отремонтировать» сотни домов не только в родном Берлине, но и в городах США, ЮАР, Австралии, Южной Корее и нескольких странах Европы.

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Иногда для заполнения пустот между настоящими кирпичами в стене здания достаточно нескольких десятков деталек конструктора и всего лишь пары минут. Зато более масштабные работы могут занимать до нескольких дней.

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Ворманн призывает других людей присоединиться к нему и вместе украшать здания разноцветными фигурками.

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