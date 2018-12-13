Ученые назвали 66 видов растений и животных, опасных для Европы
Восемь из них представляют наибольшую угрозу.
Восемь из них представляют наибольшую угрозу.
В условиях глобализации различные виды растений и животных проникают на новые территории и агрессивно там распространяются, вытесняя местную флору и фауну.
Европейские ученые составили список из 66 таких инвазивных видов, которые уже в ближайшее время могут поставить под угрозу биоразнообразие региона. 8 видов названы очень опасными, у 40 уровень опасности обозначен как высокий, еще у 18 — как средний.
Исследование, проведенное группой европейских ученых под руководством профессора Хелен Рой из британского Центра экологии и гидрологии, опубликовано в журнале Global Change Biology.
Channa argus. Пресноводная хищная рыба семейства змееголовых, которая обитает в реках Дальнего Востока от Янцзы на юге до бассейна реки Амур на севере. Ведет себя агрессивно по отношению к другим видам рыб и выживает в сложных условиях.
Limnoperna fortunei. Моллюск из Китая и
Orconectes rusticus. Агрессивные пресноводные раки из США и Канады. Вытесняют местные виды.
Plotosus lineatus. Полосатый ядовитый сом, обитающий в Индийском океане. В Средиземном море появился в 2002 году и быстро распространился по всему израильскому побережью. В результате конкуренции способствует сокращению местных видов.
Codium parvulum. Водоросли из Индийского и Тихого океана. Уже распространилась в Красном и Средиземном море. Меняют структуру и функциональность экосистем.
Crepidula onyx. Морская улитка с южного побережья Калифорнии и Мексики. Уже распространилась в Азии. Меняет естественные экосистемы.
Mytilopsis sallei. Морской моллюск с тихоокеанского побережья Панамы. Распространился по
Sciurus niger, или лисья белка. Родом из Северной Америки. Конкурирует с местными видами и вытесняет их.
Профессор Рой утверждает, что наиболее эффективным способом борьбы с инвазиями является предотвращение прибытия новых видов. Но спрогнозировать пути возможного распространения крайне сложно: нужно учесть множество факторов, таких как климат, торговля, экология и многое другое.
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