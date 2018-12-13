Эксперимент: российские ученые два года заманивали хакеров в ловушки
Группа ученых из Самары на протяжении двух лет ловила хакеров в специальные
Группа ученых из Самары на протяжении двух лет ловила хакеров в специальные
Эксперимент проводили ученые из Самарского национального исследовательского университета им. С. П. Королёва. В 2017 году они развернули свои «ловушки» в Самаре, Ростове на Дону, в Крыму и в США. Эти локации выбрали
По сути ловушки — обычные сервера на ОС GNU Debian/Linuх. «В составе
За два года эксперимента на эти сервера совершили сотни тысяч атак.
На крымские сервера пришлось 89,5 тысяч атак, в ловушки в Самаре «попалось» 470 тысяч хакеров, на
Чаще всего это были попытки подобрать пароль к системе управления контентом. Причем, с одного
Ученым удалось определить самые опасные страны по количеству совершенных атак. Наиболее активными оказались Украина (на первом месте) и США (на втором).
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Анна Вовнякова