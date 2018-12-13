Как выглядит необычный дом-аттракцион (фото)
Он вращается и наклоняется в разные стороны.
Он вращается и наклоняется в разные стороны.
В штате
ReActor — это полностью функционирующий вращающийся дом размером 12 метров на 2 метра, который балансирует на одной бетонной колонне высотой 4 метра.
Необычное здание придумали архитекторы Алекс Шведер и Вард Шелли. Летом 2016 года они в течение пяти дней жили в доме, чтобы проверить его комфортабельность. И хоть ходить под наклоном не так удобно, дом оказался вполне пригоден для проживания.
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