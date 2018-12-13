Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Решение по украинским морякам — «колоссальная ошибка» РФ: Шарий
Россияне покупают «электрички» ради статуса (и в кредит)
Сын Кержакова впал в истерику при встрече с матерью (видео)
Эти факты о фильме "Иван Васильевич..." мало кто знает
Россиянка рассказала о переезде и жизни в США
Мальчик с ягуарамиИстория Тьяго, умеющего жить с хищниками
Травмированного ведущего НТВ ночью выставили из больницы
Захватывать не придется: ответ Гордону про Херсон
Подростки жестоко убили молодую мать: говорят об изнасиловании
Чиновника в РФ уволили из-за 66 машин жены
Российская военная техника двигается по Крымскому мосту - СМИ
Самолёт с россиянами задел хвостом ВПП при взлете
Расходы россиян начнут контролировать: что это значит
Россиянин ждал 12 лет свой дом, потратив $140 млн
Уволенным работникам завода дадут по 10 покрышек
Россияне покупают «электрички» ради статуса
Опрос показал число россиян, которые винят Путина в проблемах РФ
Эксперты указали на провал реформы Путина
Фоторепортажи
12«Дорога домой». Портреты бездомных из России
10Рассеялись, как дом: 93-летняя женщина осталась жить в брошенном селе
12:01 (мск), источник: Mail Новости

Как выглядит необычный дом-аттракцион (фото)

Он вращается и наклоняется в разные стороны.

Наверх

В штате Нью-Йорк в парке скульптур Art Omi находится много удивительных инсталляций и воплощенных в жизнь архитектурных фантазий. Но, пожалуй, одной из самых интересных построек является движущийся дом под названием ReActor.

Во время загрузки произошла ошибка.

ReActor — это полностью функционирующий вращающийся дом размером 12 метров на 2 метра, который балансирует на одной бетонной колонне высотой 4 метра.

Из-за своей конструкции дом наклоняется и вращается в разные стороны в зависимости от движений своих «жильцов» или даже от сильных порывов ветра.
Во время загрузки произошла ошибка.

Необычное здание придумали архитекторы Алекс Шведер и Вард Шелли. Летом 2016 года они в течение пяти дней жили в доме, чтобы проверить его комфортабельность. И хоть ходить под наклоном не так удобно, дом оказался вполне пригоден для проживания.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Читайте также:

Российские биатлонисты попали под подозрение из-за допинга
Кадыров: Чечня могла бы процветать, если бы ей дали больше денег
Метан на Марсе исчез
Российские ученые два года заманивали хакеров в ловушки
Деликатный вопрос: почему школьники остаются без туалетов
Где ловить и чем: что изменится после нового закона о рыбалке
«ЦСКА — криптонит для “Реала”». Реакция испанских СМИ на разгром
Спорт
«Нагрянула полиция»: российских биатлонистов обвинили в допинге Известный комментатор Губерниев сообщил, что накануне второго этапа Кубка мира по биатлону в расположение сборной России в Хохфильцене ворвалась австрийская полиция
Hi-Tech
Каким люди видели мир будущего 100 лет назад Дирижабли вместо «Боингов», крылья вместо лоукостеров.
Авто
Как выглядит Hyundai, который за 5 лет проехал 1 600 000 км Американка Фарра Хейнс, работая водителем службы доставки, проехала миллион миль на стандартном Hyundai Elantra 2013 года выпуска
Кино
От Бузовой до Степаненко: звезды на съемках «Голубого огонька» В Москве прошли съемки традиционных праздничных программ, участие в которых приняли популярные российские артисты
Недвижимость
Россиянка рассказала о переезде и жизни в США
Стоит ли сейчас вкладываться в недвижимость?
Забудьте это немедленно: шесть пережитков ремонта 90-х
Шесть домов, где были написаны литературные шедевры
Дети
Мачеха и отец Нюши умилили соцсети фото с новорожденной внучкой Напомним, что певица стала мамой в ноябре 2018-го
Леди
Пугачева, Тимати и другие звезды, которые дружат с экс-любовниками Рассказываем о звездах, которые пожалели, что разошлись со своими бывшими и стали встречаться с ними снова или просто дружить.
Все о ремонте
5 мифов о скандинавском стиле, в которые мы верим
Квартира в Липецке: спокойный интерьер в серебристо-серых тонах
Обои на кухне: за и против
Дизайн гостиной в панельке, который вы захотите повторить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь