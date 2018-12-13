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12:41 (мск), источник: Индикатор

Метан на Марсе исчез

Астрономы не могут зафиксировать следы метана в атмосфере Марса, хотя ранее — в 2004 году — их уже регистрировали. Многие исследователи строили гипотезы о том, как связан этот газ с деятельностью микробов под поверхностью планеты, так как на Земле он часто сопутствует простым формам жизни.

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Источник: РИА "Новости"

О результатах своей работы ученые сообщили на встрече американского геофизического общества.

Метан — это простой углеводород с составом CH4. Его производят многие микробы на Земле, например, он выделяется при разложении сложных органических соединений.

Впервые метан в атмосфере Красной планеты обнаружил спутник Mars Express в 2004 году.
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Это открытие сразу вызвало критику части научного сообщества, так как существовали сомнения в том, что приборы спутника достаточно чувствительны. Спустя десять лет метан зафиксировал и марсоход Curiosity, причем его присутствие отмечалось на протяжении нескольких месяцев. Ученым даже удалось выделить сезонные колебания его концентрации.

В новом докладе европейские ученые рассказали о первых научных результатах прибора NOMAD на борту аппарата ExoMars Trace Gas Orbiter, вышедшего на орбиту в 2016 году. Чувствительность этого инструмента примерно в тысячу раз больше прежних приборов, однако он не смог обнаружить присутствие метана.

Научная программа NOMAD началась только в апреле 2018 года, поэтому данных еще не очень много. В частности, наблюдения устроены таким образом, что он измеряет концентрации газов в горизонтальных слоях атмосферы на разной высоте. Измерения продолжатся до 2022 года.

Работающие с марсоходом Curiosity ученые не считают, что результат противоречит их наблюдениям, хотя они и ожидали, что NOMAD найдет газ.

Их гипотеза состоит том, что газ выделяется из-под поверхности планеты, хотя существуют и другие предположения, согласно которым метан формируется в космосе из вещества пыли Солнечной системы. «Я уверен, что с течением времени появится соответствие между двумя набора данных, — говорит Крис Уебстер из Лаборатории реактивного движения (США). — Метан точно не приходит сверху, это важный результат».

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