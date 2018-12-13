Кадыров заявил, что Чечня могла бы процветать, если бы ей дали больше денег и не мешали
Глава региона пожаловался на недоверие федеральных властей.
Глава региона пожаловался на недоверие федеральных властей.
Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU — В развитии Чечни можно было достичь более ощутимых успехов при условии выделения большего объема средств из федерального бюджета, заявил глава республики Рамзан Кадыров.
«Конечно же, могли бы», — сказала Кадыров в четверг в интервью телеканалу «Россия-24» (ВГТРК), отвечая на вопрос, могли ли власти Чечни сделать за 11 лет больше.
Люди думают, что Россия дает Кадырову большие деньги, поэтому Чеченская Республика цветет и расцветает. Если бы по (федеральной целевой) программе нам необходимые средства выделили — мы сделали бы больше. И еще больше, если бы нам не мешали.
По его словам, правительство РФ сократило федеральную целевую программу в республике.
«Нам тогда дали 75 млрд рублей, говорят, восстановили каркасы — запускайте заводы. А как мы запустим заводы, если нет оборудования, сырья?» — сказал глава региона.
«Нам много мешали, недоверие было, все смотрели через бинокль: Кадыров с бородой, плохо говорит
«Но нам оказал доверие президент, и нам его доверие очень сильно помогало», — добавил Кадыров.