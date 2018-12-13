Кадыров заявил, что Чечня могла бы процветать, если бы ей дали больше денег и не мешали

Источник: РИА "Новости"

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU — В развитии Чечни можно было достичь более ощутимых успехов при условии выделения большего объема средств из федерального бюджета, заявил глава республики Рамзан Кадыров.

«Конечно же, могли бы», — сказала Кадыров в четверг в интервью телеканалу «Россия-24» (ВГТРК), отвечая на вопрос, могли ли власти Чечни сделать за 11 лет больше.

Люди думают, что Россия дает Кадырову большие деньги, поэтому Чеченская Республика цветет и расцветает. Если бы по (федеральной целевой) программе нам необходимые средства выделили — мы сделали бы больше. И еще больше, если бы нам не мешали. Рамзан Кадыров Глава Чеченской республики

По его словам, правительство РФ сократило федеральную целевую программу в республике.

«Нам тогда дали 75 млрд рублей, говорят, восстановили каркасы — запускайте заводы. А как мы запустим заводы, если нет оборудования, сырья?» — сказал глава региона.

«Нам много мешали, недоверие было, все смотрели через бинокль: Кадыров с бородой, плохо говорит по-русски, вчерашний воин с автоматом, а сегодня политикой и экономикой занимается», — заметил глава республики.