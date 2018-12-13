Ученые рассказали, как изменились кошки за 2 тысячи лет
Археологи сравнили кости древних и современных животных.
Археологи сравнили кости древних и современных животных.
Обычно одомашненные животные становятся мельче по сравнению с дикими предками. Например, собака уменьшилась в среднем на 25% по сравнению с волком. Но похоже, что с кошками все происходило с точностью до наоборот, утверждают исследователи из Дании.
Предком всех домашних кошек считается степной кот (Felis silvestris lybica). Он был одомашнен на Ближнем Востоке около 10 тысяч лет назад. Во 2 тысячелетии до нашей эры кошек уже перевозили на кораблях по Средиземному морю в качестве подарков или мышеловов. Так одомашненные кошки были завезены и в северные страны.
Во 2 веке нашей эры датчане уже заводили кошек как домашних животных. Нередко их выращивали ради меха, а из костей делали амулеты. Во времена викингов шкурки кошек были ценным товаром, их продажа приносила немало денег.
Датским археологам повезло найти множество останков этих питомцев. Они хранятся в Зоологическом музее Копенгагена. Благодаря этому исследователи смогли изучить и сравнить скелеты кошек, живших в Дании с начала нашей эры до 17 века.
Тщательно измерив кости животных с помощью электронного штангенциркуля, археологи сравнили их с костями современных кошек, живших в Дании с конца 19 века по настоящее время.
Исследование касалось только кошек Дании, поэтому его результаты не могут распространяться на весь мир. Тем не менее, аналогичное исследование, проведенное в Германии в 1987 году, также показало, что кошки Средневековья были меньшего размера.
Ученые пока не знают, что стало причиной нетипичного роста. Возможно, повлияло улучшение условий питания. Но также возможны и генетические изменения. Чтобы выяснить это, исследователи собираются проанализировать ДНК животных из разных эпох.
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