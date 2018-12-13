Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
МИД России жестко ответил на резолюцию ЕП по «Северному потоку»
Возвращение российской «Руки смерти» напугало США
Кроссворды не спасают от старческого слабоумия
Пугачева и другие звезды, которые дружат с экс-любовниками
Россиянка рассказала о переезде и жизни в США
Прокуратура составила психологический портрет коррупционера В Генпрокуратуре составили психологический портрет типичного коррупционера
Травмированного ведущего НТВ ночью выставили из больницы
Захватывать не придется: ответ Гордону про Херсон
Насильники назвали причину группового изнасилования дознавателя
Китай сделал предупреждение Украине по РФ
Горит ТЦ "Мега Белая дача" людей эвакуируют - СМИ
Арестованному Кокорину грозит инвалидность - СМИ
"Мне повезло": автор восхитительного фото, одного из лучших
Смерть дочери подтолкнула женщину на необычный шаг
Путин предложил решение военного конфликта на Украине
Слова об РФ стали причиной драки на ТВ Украины
«Это безумие для Европы»: реакция МИД на резолюцию Европарламента
Траты россиян будут контролировать: что это значит
Фоторепортажи
10Рассеялись, как дом: 93-летняя женщина осталась жить в брошенном селе
8Конфликт в Керченском проливе
13:47 (мск), источник: Mail Новости

Ученые рассказали, как изменились кошки за 2 тысячи лет

Археологи сравнили кости древних и современных животных.

Наверх
Источник: AP 2018

Обычно одомашненные животные становятся мельче по сравнению с дикими предками. Например, собака уменьшилась в среднем на 25% по сравнению с волком. Но похоже, что с кошками все происходило с точностью до наоборот, утверждают исследователи из Дании.

Предком всех домашних кошек считается степной кот (Felis silvestris lybica). Он был одомашнен на Ближнем Востоке около 10 тысяч лет назад. Во 2 тысячелетии до нашей эры кошек уже перевозили на кораблях по Средиземному морю в качестве подарков или мышеловов. Так одомашненные кошки были завезены и в северные страны.

Во время загрузки произошла ошибка.
Степной кот

Во 2 веке нашей эры датчане уже заводили кошек как домашних животных. Нередко их выращивали ради меха, а из костей делали амулеты. Во времена викингов шкурки кошек были ценным товаром, их продажа приносила немало денег.

Датским археологам повезло найти множество останков этих питомцев. Они хранятся в Зоологическом музее Копенгагена. Благодаря этому исследователи смогли изучить и сравнить скелеты кошек, живших в Дании с начала нашей эры до 17 века.

Во время загрузки произошла ошибка.
Скелет домашней кошки

Тщательно измерив кости животных с помощью электронного штангенциркуля, археологи сравнили их с костями современных кошек, живших в Дании с конца 19 века по настоящее время.

В среднем со времен викингов кошки выросли на 16%, заключили исследователи. Их выводы опубликованы в Danish Journal of Archaeology.

Исследование касалось только кошек Дании, поэтому его результаты не могут распространяться на весь мир. Тем не менее, аналогичное исследование, проведенное в Германии в 1987 году, также показало, что кошки Средневековья были меньшего размера.

Ученые пока не знают, что стало причиной нетипичного роста. Возможно, повлияло улучшение условий питания. Но также возможны и генетические изменения. Чтобы выяснить это, исследователи собираются проанализировать ДНК животных из разных эпох.

Читайте также:

Раскрыты детали расследования в отношении биатлонистов
Кадыров: Чечня могла бы процветать, если бы ей дали больше денег
Российские ученые два года заманивали хакеров в ловушки
Деликатный вопрос: почему школьники остаются без туалетов
Ученые нашли высочайшее лиственное дерево в мире
Иллюзия со столбом озадачила пользователей соцсетей
Спорт
«Нагрянула полиция»: российских биатлонистов обвинили в допинге Известный комментатор Губерниев сообщил, что накануне второго этапа Кубка мира по биатлону в расположение сборной России в Хохфильцене ворвалась австрийская полиция
Hi-Tech
Каким люди видели мир будущего 100 лет назад Дирижабли вместо «Боингов», крылья вместо лоукостеров.
Авто
Как выглядит Hyundai, который за 5 лет проехал 1 600 000 км Американка Фарра Хейнс, работая водителем службы доставки, проехала миллион миль на стандартном Hyundai Elantra 2013 года выпуска
Кино
От Бузовой до Степаненко: звезды на съемках «Голубого огонька» В Москве прошли съемки традиционных праздничных программ, участие в которых приняли популярные российские артисты
Недвижимость
Россиянка рассказала о переезде и жизни в США
Стоит ли сейчас вкладываться в недвижимость?
Забудьте это немедленно: шесть пережитков ремонта 90-х
Шесть домов, где были написаны литературные шедевры
Дети
Мачеха и отец Нюши умилили соцсети фото с новорожденной внучкой Напомним, что певица стала мамой в ноябре 2018-го
Леди
Пугачева, Тимати и другие звезды, которые дружат с экс-любовниками Рассказываем о звездах, которые пожалели, что разошлись со своими бывшими и стали встречаться с ними снова или просто дружить.
Все о ремонте
Квартира-лес: уютный интерьер в современном стиле
7 признаков плохого ремонта
Как сделать дизайнерский ремонт, если бюджет маленький
Как хранят вещи скандинавы: 7 дизайн-хаков
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь