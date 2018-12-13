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14:23 (мск), источник: BBC News Русская служба

Тяжелый был год? Мы поможем вам его забыть

Вероятно, вы помните, кто выиграл чемпионат мира по футболу в 1938 году, но никак не можете вспомнить, где же вы припарковали машину? Вы считаете, что у вас все плохо с памятью? Однако ученый вам скажет, что у вас нет проблем с запоминанием. Скорее всего, вы не умеете вовремя забывать о многих ненужных вещах.

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Источник: GETTY IMAGES
Новость
Как включить мозг: 5 элементарных лайфхаков

Если и есть предел для человеческой памяти, то мы за всю свою жизнь даже не приближаемся к нему.

Психологи и нейробиологи подтверждают, что существует определенный объем информации, который мы способны хранить в памяти, однако нет никакого повода опасаться, что в один момент этот объем будет исчерпан, и свободного места для новой информации в памяти не останется.

«Это все прекрасно, но почему тогда я постоянно о чем-то забываю?» — спросите вы.

Ответ ученых вас может удивить: скорее всего, они скажут, что дело не в запоминании, а в том, что вы, вероятно, не умеете вовремя расставаться с достаточным количеством ненужной информации.

Запомнить или забыть?

Начнем с самого начала. Есть три фазы «запоминания»: усвоение информации, ее хранение и воспоминание.

Когда люди жалуются на свою память, они обычно полагают, что их проблема заключается в неспособности запомнить информацию или удержать ее в памяти.
Роберт Бьорк
профессор психологии Калифорнийского университета

По его словам, на самом деле проблема может заключаться в неспособности выбрасывать из памяти лишнюю информацию. Эта теория становится все более популярной среди исследователей.

Подумайте о том, как трудно найти нужную вещь в захламленной комнате. С памятью происходит то же самое.

Очистить память от хлама

А теперь попробуем найти нужное | Источник: GETTY IMAGES

Чем больше информации мы храним в своей памяти, тем больше воспоминаний смешиваются между собой. Устаревшая и ненужная информация будет неизбежно сбивать нас с толку и препятствовать нашим попыткам систематизировать «полезные воспоминания» и сформулировать основные идеи, которые могут быть очень важны для принятия решений.

Профессор Блейк Ричардс из университета Торонто и исследователь Пол Фрэнкланд полагают, что «забывание» — это работающий, «встроенный» в саму память, механизм.

Задача памяти — оптимизировать процесс сознательного принятия решений с помощью удержания важной информации и избавления от ненужной информации.

Учиться забывать

«Все это хорошо. Но как забывать?» — спросите вы.

Вот несколько советов:

1. Перестаньте возвращаться к определенным воспоминаниям

Наша способность вызывать в памяти определенные воспоминания — это как тропинка в лесу. Чем чаще вы по ней ходите, тем более заметной она становится.

Когда вы часто возвращаетесь к определенной информации, это приводит к укреплению соответствующих нейронных связей и заставляет мозг считать, что именно это воспоминание (к которому вы так часто возвращаетесь) является очень важным.

Чем чаще мы возвращаемся к определенным воспоминанием, тем больше наш мозг убеждается в том, что эти воспоминания очень важны | Источник: GETTY IMAGES

2. Без практики не обойтись

Память можно натренировать и ослабить. Профессор Майкл Андерсон из Кембриджского университета в 2001 году провел исследование, которое подтвердило, что если подавлять в памяти определенные воспоминания, то действительно можно добиться того, что они станут менее навязчивыми.

Зигмунд Фрейд однако бы сказал, что те воспоминания, которые вы пытаетесь подавить, вернутся к вам обратно и будут вас преследовать. Но профессор Андерсон настаивает, что такие попытки избавиться от нежелательной информации — важный метод упорядочивания эмоций и мыслей, по крайней мере в краткосрочной перспективе.

Неумение вовремя забывать ненужную информацию может привести к весьма тяжелым последствиям | Источник: GETTY IMAGES

3. Не пренебрегайте кардионагрузками

Профессор Блейк Ричардс провел исследование на мышах, поэтому он не может утверждать, что все таким же образом работает и в случае с человеком. Но в его лаборатории при проведении исследования на мышах он увидел четкую связь между образованием новых нейронов и процессом избавления от ненужных воспоминаний.

А единственный верный способ способствовать нейрогенезу — по крайней мере в случае с мышами — кардиотренировка.

Пробежка — лучший способ перезагрузить мозг? | Источник: GETTY IMAGES

Связи между нейронами в нашем мозге постоянно перестраиваются. Они могут ослабевать или вовсе полностью исчезать. Идет постоянный процесс обновления сети нейронных связей в гипоталамусе, полностью переписывается существующая система воспоминаний.

Умение забывать — это такой же необходимый навык, как и запоминание. Избавление от нежелательных воспоминаний и связанных с ними эмоций может быть очень трудной задачей, но этот навык развивается.

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