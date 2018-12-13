Египетские пирамиды сняли с высоты птичьего полета (видео)
Это потрясающее зрелище.
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Это потрясающее зрелище.
Невероятное видео полета над пирамидами сняли парапланеристы в Гизе.
В кадре — известный спортсмен Николя Обер из Испании. Парню всего 21 год, но он уже получил признание на международном уровне. Уроженец Малаги летает с семи лет.
Парапланеристы пролетают над пирамидами, которым 4,5 тысяч лет. На пару секунд они зависают в воздухе над вершинами, а затем продолжают полет.
Говоря о потрясающем опыте, испанец повторяет:
Свобода — одно из слов, описывающих то, что я чувствую во время полета.
Обер летает на мотопараплане — параплане с наспинной силовой установкой, которая создает тягу для перемещения в воздухе.
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