Египетские пирамиды сняли с высоты птичьего полета (видео)

Невероятное видео полета над пирамидами сняли парапланеристы в Гизе.

В кадре — известный спортсмен Николя Обер из Испании. Парню всего 21 год, но он уже получил признание на международном уровне. Уроженец Малаги летает с семи лет.

Парапланеристы пролетают над пирамидами, которым 4,5 тысяч лет. На пару секунд они зависают в воздухе над вершинами, а затем продолжают полет.

Говоря о потрясающем опыте, испанец повторяет:

Свобода — одно из слов, описывающих то, что я чувствую во время полета.

Обер летает на мотопараплане — параплане с наспинной силовой установкой, которая создает тягу для перемещения в воздухе.