Ученые: мы живем в эпоху курицы
В будущем наше время будут оценивать по масштабам потребления разных продуктов.
В будущем наше время будут оценивать по масштабам потребления разных продуктов.
В мире ежегодно потребляется 65 миллиардов кур. Когда археологи будущего или гипотетические пришельцы будут изучать наше время, чтобы понять, чем жили люди начала 3 тысячелетия, они найдут огромное количество куриных костей.
Эти ученые будут иметь все основания провозгласить наше время эпохой курицы, пишет группа исследователей в эссе, опубликованном в журнале Royal Society Open Science.
Постоянно поддерживаемое количество цыплят на планете составляет около 23 миллиардов. Это в четыре раза больше, чем количество воробьев. Но, как говорит Кэрис Беннетт, почетный сотрудник Университета Лестера и один из авторов эссе, ошеломляют не только эти цифры, но и то, как изменились эти животные.
Мы изменили естественную биологию курицы.
Курица была одомашнена около 8 тысяч лет назад и постепенно стала крупнее, чем ее предки из джунглей. Но затем, начиная с 1950-х годов, возросло производство бройлеров, а методы ведения сельского хозяйства поменялись — и птица изменилась еще больше.
Современные куры подвержены многочисленным костным заболеваниям, потому что их заставляют быстро расти на специфических кормах.
Бройлер также полностью зависит от промышленной системы производства мяса и может жить только при поддержке человеческих технологий. Яйца искусственно инкубируются, и птенцы растут в климатически контролируемых помещениях.
Авторы эссе не пытаются высказаться за или против таких изменений. Они предлагают читателям самим решить, как относиться к этим фактам. «Некоторые люди скажут, что это удивительная технологическая инновация», — комментирует доктор Беннетт.
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