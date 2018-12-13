Ученые: мы живем в эпоху курицы

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В мире ежегодно потребляется 65 миллиардов кур. Когда археологи будущего или гипотетические пришельцы будут изучать наше время, чтобы понять, чем жили люди начала 3 тысячелетия, они найдут огромное количество куриных костей.

Эти ученые будут иметь все основания провозгласить наше время эпохой курицы, пишет группа исследователей в эссе, опубликованном в журнале Royal Society Open Science.

Постоянно поддерживаемое количество цыплят на планете составляет около 23 миллиардов. Это в четыре раза больше, чем количество воробьев. Но, как говорит Кэрис Беннетт, почетный сотрудник Университета Лестера и один из авторов эссе, ошеломляют не только эти цифры, но и то, как изменились эти животные.

Мы изменили естественную биологию курицы. Кэрис Беннетт исследователь

Курица была одомашнена около 8 тысяч лет назад и постепенно стала крупнее, чем ее предки из джунглей. Но затем, начиная с 1950-х годов, возросло производство бройлеров, а методы ведения сельского хозяйства поменялись — и птица изменилась еще больше.

Современная курица-бройлер, успевающая прожить всего пять-девять недель до забоя, в пять раз больше своего предка. У нее присутствует генетическая мутация, которая заставляет курицу ненасытно поглощать пищу, так что она быстро набирает вес.

Современные куры подвержены многочисленным костным заболеваниям, потому что их заставляют быстро расти на специфических кормах.

Бройлер также полностью зависит от промышленной системы производства мяса и может жить только при поддержке человеческих технологий. Яйца искусственно инкубируются, и птенцы растут в климатически контролируемых помещениях.

Авторы эссе не пытаются высказаться за или против таких изменений. Они предлагают читателям самим решить, как относиться к этим фактам. «Некоторые люди скажут, что это удивительная технологическая инновация», — комментирует доктор Беннетт.