Путин призвал молодежь грамотно выбрать профессиональный путь

Источник: РИА "Новости"

«Это [сохранение лидерства в отдельных сферах и обретение страной новых компетенций] произойдет только в том случае, если люди вашего возраста с помощью ваших преподавателей вовремя, грамотно будут сориентированы на то, чем будут заниматься, — заявил он на открытом уроке “Направление прорыва”. — Вообще найти себя в жизни — самое главное, это первый шаг к успеху». «Если есть увлечение, будет обязательно и победа», — уверен глава государства. Путин напомнил, что на поддержку творчества молодежи в этом году выделяется около 5 млрд рублей — больше, чем в предыдущие годы:

Это те средства государственной поддержки, которые дадут вам возможность заявить о себе и сделать первый шаг. Я хочу, чтобы он был у вас удачным.

Президент отметил, что Россия не является лидером по количеству жителей среди других стран. По его словам, новая технологическая революция могла бы дать РФ возможность снивелировать это. «Она дает нам возможность сохранить лидерство там, где мы его давно имеем, и получить новые компетенции там, где они нужны будут для будущего развития, — подчеркнул Путин.

И это уже нивелирует, снижает риски в связи с тем, что мы не являемся лидерами по количеству населения. Если у нас есть мозги, если мы в состоянии их грамотно применить, то это означаем, что мы сохраним лидерство. Владимир Путин президент России

Личная инициатива

Президент также призвал молодых людей не ждать руководящих указаний от государства, а брать судьбу в свои руки, потому что 90% успеха в жизни зависит от самого человека.

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«Самое главное — никогда нельзя ждать какого-то руководящего указания. У нас очень патерналистское государство всегда было, отчасти это хорошо, потому что это сохраняет традиции, — сказал он на открытом уроке “Направление прорыва”. — Но с другой стороны — каждый человек индивидуально должен понимать, что 90% его личного успеха будет зависеть от него лично». Путин заметил, что на тех направлениях, где есть поддержка, в том числе государственная, ею нужно пользоваться. «Сеть такой поддержки будет более широкой в последующие годы, более основательной», — подчеркнул президент.

«Но каждый из вас должен сам искать свой путь в жизни, брать свою судьбу в свои собственные руки, иначе нам удачи не видать, — сказал он, обращаясь к молодежи. — Только так, только личная инициатива и напряженная работа над собой». Путин призвал не ждать, что «добрый дядя что-то принесет», а поступать, как в революционной песне:

Никто нам не поможет: ни бог, ни царь и ни герой.