Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Путин рассказал, кто может стать президентом
Отмена «бесплатных 20 км/ч»: известна позиция ГИБДД
Кроссворды не спасают от старческого слабоумия
Эти факты о фильме "Иван Васильевич..." мало кто знает
Россиянка рассказала о переезде и жизни в США
Мальчик с ягуарамиИстория Тьяго, умеющего жить с хищниками
Травмированного ведущего НТВ ночью выставили из больницы
Захватывать не придется: ответ Гордону про Херсон
Дана Борисова показала своих женихов из «Давай поженимся!»
Беременная Бортич в фильме «Полицейский с Рублевки»: первое фото
«ЦСКА срочно нужна смена логотипа». Реакция соцсетей на победу
Российский биатлон отреагировал на обвинения австрийской полиции
Расходы россиян начнут контролировать: что это значит
Россиянин ждал 12 лет свой дом, потратив $140 млн
Под землей обнаружена неизвестная жизнь
Российское оружие, которое пугает США (фото)
«Это безумие для Европы»: реакция МИД на резолюцию Европарламента
Траты россиян будут контролировать: что это значит
Фоторепортажи
12Невесомый вклад: что происходит внутри МКС
20Кто убил Кеннеди
15:25 (мск), источник: ТАСС

Путин призвал молодежь грамотно выбрать профессиональный путь

ЯРОСЛАВЛЬ, 13 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин призвал молодых людей грамотно выбрать профессиональный путь, чтобы их знания помогли РФ сохранить лидерство и получить новые компетенции.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Это [сохранение лидерства в отдельных сферах и обретение страной новых компетенций] произойдет только в том случае, если люди вашего возраста с помощью ваших преподавателей вовремя, грамотно будут сориентированы на то, чем будут заниматься, — заявил он на открытом уроке “Направление прорыва”. — Вообще найти себя в жизни — самое главное, это первый шаг к успеху». «Если есть увлечение, будет обязательно и победа», — уверен глава государства. Путин напомнил, что на поддержку творчества молодежи в этом году выделяется около 5 млрд рублей — больше, чем в предыдущие годы:

Это те средства государственной поддержки, которые дадут вам возможность заявить о себе и сделать первый шаг. Я хочу, чтобы он был у вас удачным.

Президент отметил, что Россия не является лидером по количеству жителей среди других стран. По его словам, новая технологическая революция могла бы дать РФ возможность снивелировать это. «Она дает нам возможность сохранить лидерство там, где мы его давно имеем, и получить новые компетенции там, где они нужны будут для будущего развития, — подчеркнул Путин.

И это уже нивелирует, снижает риски в связи с тем, что мы не являемся лидерами по количеству населения. Если у нас есть мозги, если мы в состоянии их грамотно применить, то это означаем, что мы сохраним лидерство.
Владимир Путин
президент России

Личная инициатива

Президент также призвал молодых людей не ждать руководящих указаний от государства, а брать судьбу в свои руки, потому что 90% успеха в жизни зависит от самого человека.

Новость
Патриотические испытания

«Самое главное — никогда нельзя ждать какого-то руководящего указания. У нас очень патерналистское государство всегда было, отчасти это хорошо, потому что это сохраняет традиции, — сказал он на открытом уроке “Направление прорыва”. — Но с другой стороны — каждый человек индивидуально должен понимать, что 90% его личного успеха будет зависеть от него лично». Путин заметил, что на тех направлениях, где есть поддержка, в том числе государственная, ею нужно пользоваться. «Сеть такой поддержки будет более широкой в последующие годы, более основательной», — подчеркнул президент.

«Но каждый из вас должен сам искать свой путь в жизни, брать свою судьбу в свои собственные руки, иначе нам удачи не видать, — сказал он, обращаясь к молодежи. — Только так, только личная инициатива и напряженная работа над собой». Путин призвал не ждать, что «добрый дядя что-то принесет», а поступать, как в революционной песне:

Никто нам не поможет: ни бог, ни царь и ни герой.

В ответ на слова о том, что некоторые не видят перспектив из-за своего происхождения, глава государства напомнил о Михаиле Ломоносове. «У Ломоносова, как известно, в семье были рыбаки, в основном, еще отчасти коммерцией занимались», — сказал он. По словам Путина, это не помешало Ломоносову стать выдающимся мировым ученым.

Путин доволен своей профессией, но интересуется генетикой и искусственным интеллектом
Во время загрузки произошла ошибка.
15:57 (мск)© Ньюстюб
 Речь американского президента в Киеве оказалась пророческой
“Буран”, по сути, падал с орбиты
Российских биатлонистов ждет допрос. Что с ними происходит
Австралиец рассказал, как безвозмездно взять деньги из банкомата
Путин рассказал, что повысило его самооценку в школе
Почти всех россиян ждет рост тарифов на интернет
Баскова и Брежневу обнаружили во вселенной Marvel
Росгвардия начала внутреннее расследование о закупках продуктов
Спорт
«Переливали кровь»: Родченков сдал Шипулина полиции Австрийская прокуратура обвинила российских биатлонистов в нарушении антидопинговых правил на чемпионате мира - 2017 в Хохфильцене и начала расследование
Hi-Tech
Каким люди видели мир будущего 100 лет назад Дирижабли вместо «Боингов», крылья вместо лоукостеров.
Авто
Почему не стоит выбрасывать старые шины (фото) Чаще всего отслужившие свой срок колеса отправляются на свалку. И все же некоторые не спешат так скоро с ними расставаться, ведь в хозяйстве все может пригодиться
Кино
От Бузовой до Степаненко: звезды на съемках «Голубого огонька» В Москве прошли съемки традиционных праздничных программ, участие в которых приняли популярные российские артисты
Недвижимость
Пора в горы: выбираем зимний курорт на Кавказе
Россиянка рассказала о переезде и жизни в США
Стоит ли сейчас вкладываться в недвижимость?
Забудьте это немедленно: шесть пережитков ремонта 90-х
Популярные темы на «Детях»
про толерантность 196
Покупка Кроватки 186
Учиться, учиться и еще раз учиться © 131
История иммиграции одной семьи. 126
Леди
Пугачева, Тимати и другие звезды, которые дружат с экс-любовниками Рассказываем о звездах, которые пожалели, что разошлись со своими бывшими и стали встречаться с ними снова или просто дружить.
Все о ремонте
Квартира-лес: уютный интерьер в современном стиле
7 признаков плохого ремонта
Как сделать дизайнерский ремонт, если бюджет маленький
Как хранят вещи скандинавы: 7 дизайн-хаков
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь