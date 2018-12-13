Свиную кожу впервые трансплантируют человеку

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Существует множество способов вырастить искусственную кожу — с использованием синтетического межклеточного вещества и без, из собственных или чужих клеток, с разным количеством слоев в зависимости от глубины поражения. Но все они обладают одним недостатком — на создание новой кожи нужно время, которого обычно нет у пациентов с тяжелыми ожогами.

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При большой площади поражения нужно чем-то закрыть поврежденные участки, чтобы избежать кровопотери и воспаления. В качестве временного аналога ученые предложили кожу свиней, которую можно хранить в виде замороженных пластов в ожоговых центрах и размораживать при необходимости.

Компания XenoTherapeutics, которой разрешили провести клинические испытания свиной кожи, использует свиней, которых 40 лет выводили специально для того, чтобы быть донорами кожи для человека. У этих животных на поверхности клеток отсутствуют молекулы галактозы — углевода, которого лишены клетки человека, и на который агрессивно реагирует наша иммунная система. Поэтому такие трансплантаты не отторгаются в первое время после пересадки.

Это далеко не предел «очеловечивания» свиней: их клетки можно сделать еще более похожими на человеческие, добавляя и убирая и другие белки. Над этим параллельно работает несколько команд ученых, и одна из них на прошлой неделе рассказала о бабуине, который прожил полгода с сердцем свиньи. По сравнению с ними XenoTherapeutic использует самую примитивную технологию, но и продвинулись в забеге они пока дальше прочих.

В любом случае, кожный трансплантат рано или поздно отторгается, поэтому свиная кожа послужит лишь временным прикрытием для раны.

Но это позволит медикам выиграть время, чтобы стабилизировать состояние пациента, запустить деление его собственных клеток или вырастить искусственную человеческую кожу.