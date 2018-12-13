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15:02 (мск), источник: Чердак

Свиную кожу впервые трансплантируют человеку

Спустя семь лет после выхода фильма «Кожа, в которой я живу» Педро Альмодовара, герой которого изменяет внешность человека с помощью свиной кожи, ученые опробуют подобную операцию в реальной жизни. Правда, для этого потребуются специально выведенные свиньи. И кожу потом заберут обратно.

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Источник: Pixabay/CC0

Существует множество способов вырастить искусственную кожу — с использованием синтетического межклеточного вещества и без, из собственных или чужих клеток, с разным количеством слоев в зависимости от глубины поражения. Но все они обладают одним недостатком — на создание новой кожи нужно время, которого обычно нет у пациентов с тяжелыми ожогами.

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При большой площади поражения нужно чем-то закрыть поврежденные участки, чтобы избежать кровопотери и воспаления. В качестве временного аналога ученые предложили кожу свиней, которую можно хранить в виде замороженных пластов в ожоговых центрах и размораживать при необходимости.

Компания XenoTherapeutics, которой разрешили провести клинические испытания свиной кожи, использует свиней, которых 40 лет выводили специально для того, чтобы быть донорами кожи для человека. У этих животных на поверхности клеток отсутствуют молекулы галактозы — углевода, которого лишены клетки человека, и на который агрессивно реагирует наша иммунная система. Поэтому такие трансплантаты не отторгаются в первое время после пересадки.

Это далеко не предел «очеловечивания» свиней: их клетки можно сделать еще более похожими на человеческие, добавляя и убирая и другие белки. Над этим параллельно работает несколько команд ученых, и одна из них на прошлой неделе рассказала о бабуине, который прожил полгода с сердцем свиньи. По сравнению с ними XenoTherapeutic использует самую примитивную технологию, но и продвинулись в забеге они пока дальше прочих.

В любом случае, кожный трансплантат рано или поздно отторгается, поэтому свиная кожа послужит лишь временным прикрытием для раны.

Но это позволит медикам выиграть время, чтобы стабилизировать состояние пациента, запустить деление его собственных клеток или вырастить искусственную человеческую кожу.

Как рассказал специалист по ксенотрансплантациям Дэвид Купер порталу STAT, кроме иммунного ответа, у таких пересадок есть и еще один риск — больной может заразиться каким-нибудь вирусом от свиньи, а иммуносупрессия (подавление иммунитета пациента, чтобы он не отторг чуждый ему орган) только увеличивает эту вероятность. Однако вирусы в клетках кожи встречаются реже, чем в других органах. Поэтому для данной операции этот риск не станет преградой, но может создать серьезные препятствия для разработок более сложных пересадок внутренних органов.

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