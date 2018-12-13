Басков и Брежнева попали во вселенную Marvel
И познакомились с Черной Вдовой.
И познакомились с Черной Вдовой.
Николай Басков и Вера Брежнева попали на страницы комикса «Черная Вдова: холодный приём», посвященного героине «Мстителей».
Случилось это еще в 2012 году, но внимание читателей этот факт привлек только сейчас. Любители комиксов поделились фотографиями страниц в соцсетях, вызвав бурю комментариев.
«Николай Басков существует во вселенной “Марвел”. Теперь вы это знаете. И вас больше ничто не удивит», — написала одна из пользовательниц.
На странице комикса Басков изображен с бокалом в руке в обнимку с блондинкой. У него также есть своя страница в энциклопедии персонажей Marvel.
Вера Брежнева появляется рядом с Черной Вдовой, когда та приезжает в Сочи. Девушки разговаривают. Черная Вдова выдает себя за продюсера и хвалит выступления певца и певицы.
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