Дизайнер создает скамейки в виде спагетти (фото)
Замысловато и очень красиво.
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Замысловато и очень красиво.
Последние работы Рейносо разделены на две серии: «Спагетти» и «Каракули». Несмотря на то, что это разные коллекции, их концепции очень схожи. И в том и в другом случае скамейки, кресла и стулья перестают быть просто мебелью и продолжают «расти, вытягивая ветви».
В каждом экземпляре есть сидячее место посередине, а по краям расположено нечто, похожее на закручивающуюся длинную лапшу или хаотичные чертежи на бумаге.
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