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15:06 (мск), источник: Mail Новости

Дизайнер создает скамейки в виде спагетти (фото)

Замысловато и очень красиво.

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Французско-аргентинский художник и дизайнер Пабло Рейносо занимается проектированием и изготовлением скульптурных скамеек уже более 30 лет. По словам художника, он всегда пытался не просто сделать красивую и практичную мебель, но и добиться того, чтобы она гармонировала с окружающим миром. И, кажется, сейчас Пабло создал идеальный вариант.

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Последние работы Рейносо разделены на две серии: «Спагетти» и «Каракули». Несмотря на то, что это разные коллекции, их концепции очень схожи. И в том и в другом случае скамейки, кресла и стулья перестают быть просто мебелью и продолжают «расти, вытягивая ветви».

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В каждом экземпляре есть сидячее место посередине, а по краям расположено нечто, похожее на закручивающуюся длинную лапшу или хаотичные чертежи на бумаге.

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