Научившегося брать деньги из ниоткуда австралийца замучила совесть

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В 2011 году житель штата Виктория ночью попытался перевести 200 австралийских долларов (9,6 тысячи рублей) с карты на счет в банке и снять их. На экране банкомата появилось сообщение, что операция не прошла, однако наличные выдались.

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«Любопытство одолело меня, я подошел к банкомату снова и решил узнать, смогу ли я снять еще 200 долларов, или 500 долларов, или 600…» — рассказал Сондерс. Каждый раз автомат выдавал ему деньги, при этом они не списывались с баланса. Позже он понял, что по ночам банкомат находился на техобслуживании и не регистрировал транзакции, но выдавал деньги.

В течение следующих четырех месяцев мужчина снял и потратил таким образом 1,6 миллиона австралийских долларов (76,8 миллиона рублей). Он ужинал в самых дорогих ресторанах, каждую ночь покупал алкоголь незнакомцам в баре, играл в карты в казино и даже взял в аренду личный самолет, чтобы летать на нем в отпуск на острова с друзьями. «Довольно быстро привыкаешь к тому, что берешь деньги из ниоткуда и можешь их тратить и тратить», — признался он.

Австралийцу казалось довольно странным, что его никак не поймают, поэтому каждый день он тратил как в последний раз. Однажды он все же смог остановиться, решив, что теперь его точно поймают.

«Я задал себе вопрос: “неужели я международный преступник, который собирается перевести все деньги и пропасть навсегда?” И ответил на него отрицательно», — подумал Сондерс, после чего сдался банку.

Мужчина провел за решеткой год по обвинению в воровстве и мошенничестве. После выхода из тюрьмы он вернулся на работу в ресторан и признается, что ни разу вновь не пробовал снова обмануть банкомат.